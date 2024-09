Política migratoria: ¿Es Hungría el nuevo modelo a seguir?

A partir del lunes (16.09.), Alemania controlará todas las fronteras para interceptar inmigrantes y solicitantes de asilo que entren ilegalmente al país. Esta medida forma parte del "mayor cambio” en la política de asilo de Alemania, como reiteró el canciller Olaf Scholz (SPD) en el Bundestag este miércoles (11.9.). Sin embargo, no habría envío directo de solicitantes de asilo de vuelta a Austria, Polonia o Francia, como exigía la bancada opositora cristianodemócrata (CDU/CSU). Según la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser (SPD), la derivación de migrantes irregulares violaría los reglamentos sobre Procedimientos de Asilo y de Dublín de la Unión Europea.

Orban felicita a Scholz

El canciller Scholz recibió la felicitación por su nuevo plan de controles fronterizos en todas las fronteras terrestres alemanas por parte del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien lleva años intentando impedir cualquier migración desde fuera de la UE a Hungría. En X escribió: "¡Bienvenido al club!”.

Hungría vulnera ley de la UE

En lo que respecta a la política de asilo, Orbán es el único miembro del club "StopMigration" en la UE. Hungría vulnera regular y sistemáticamente la legislación europea desde hace años. En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso una multa de 200 millones de euros al gobierno de Budapest, porque Viktor Orban se negó a cumplir una sentencia del año pasado. El TJUE había pedido a Hungría que dejara de aceptar únicamente solicitudes de asilo en las embajadas húngaras en Serbia o Ucrania. Según la legislación de la UE, los solicitantes de asilo deben poder presentar su solicitud directamente en sus fronteras.

Viktor Orbán no acepta la sentencia de Luxemburgo y se niega a pagar la multa. Por lo tanto, se espera que la Comisión de la UE recorte los pagos del presupuesto de la UE a partir de la próxima semana. Según la sentencia del tribunal, Hungría debe pagar una multa de un millón de euros por día.

Orban dijo la semana pasada en Cernobbio, Italia: "Algunas cosas no deberían decidirse en Bruselas. ¿Quién puede definir si un Estado debe vivir con inmigrantes o no? Eso debe decidirlo el pueblo y los líderes electos, no el centro imperialista de integración forzada". El actualmente presidente del Consejo de la UE pasa por alto el hecho de que la política de asilo está sujeta únicamente a la legislación europea y no a la nacional.

Alemania controlará todas sus fronteras a partir del 16 de septiembre. Imagen: IMAGO/Revierfoto

Alemania; gestionar mejor la migración irregular

Hungría, entre otras medidas, selló su frontera con Serbia con una valla y alambre de púas. Los solicitantes de asilo eran detenidos durante meses durante el proceso de solicitud de asilo. El TJUE también declaró ilegal esta práctica y la prohibió. Pero al final Viktor Orbán ha conseguido su objetivo. En 2023, Hungría concedió asilo a exactamente cinco personas. En la actualidad hay 15 procedimientos de asilo pendientes.

En cambio, en Alemania en mayo de 2024, había 365.000 procedimientos de asilo pendientes. "Tenemos que poder elegir quién viene a Alemania. Lo digo muy explícitamente aquí. Y por eso también es importante que gestionemos la migración irregular y que reduzcamos el número de personas que vienen a Alemania de forma irregular. Y también repatriaremos a quienes no puedan quedarse", afirmó Scholz en el Bundestag.

Reubicación en las fronteras exteriores

A nivel europeo, los Estados miembros acordaron un "pacto migratorio" que, según la comisaria de Asuntos Interiores de la UE, Ylva Johansson, tiene como objetivo reducir el número de llegadas, aumentar el número de retornos y deportaciones y acelerar los procedimientos de asilo. Y, si es posible, reubicar a las personas en las fronteras exteriores de la UE, en centros de recepción cerrados similares a las zonas de tránsito húngaras. El derecho fundamental al asilo debe estar garantizado. A los países de entrada, como Grecia o Italia, se les permitirá transferir a los solicitantes de asilo a otros Estados de la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se niega a aplicar lo previsto en el pacto.

Los nuevos controles fronterizos alemanes han recibido críticas de otros políticos de la UE, como del primer ministro polaco, Donald Tusk, quien calificó de "inaceptables” los posibles retornos de migrantes a Polonia. Estos son legalmente posibles si la persona rechazada no solicita asilo en Alemania y no puede presentar una visa válida.

