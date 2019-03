Polémica por chiste sobre intersexuales de líder de la CDU

La líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, es presionada desde sus propias filas para que presente una disculpa por un chiste que realizó sobre personas intersexuales durante el Carnaval. "Por supuesto que es necesaria una disculpa. La esperamos", expresó este lunes (04.03.2019) el presidente de la asociación de lesbianas y gays en la Unión, Alexander Vogt. Incluso en el Carnaval hay límites, puntualizó. "Tampoco se hacen ya chistes sobre otras minorías", comentó a la emisora SWR.

Asimismo, la jefa del partido Los Verdes, Annalena Baerbock, consideró que es apropiada la presentación de una disculpa. Kramp-Karrenbauer, sucesora de Merkel al frente de la Unión Cristianodemócrata, no quiso manifestar una posición al respecto, según dio a conocer una portavoz.

La dirigente de la CDU desató indignación durante un discurso en el Carnaval el jueves pasado en Stockach, Baden-Wurtemberg. La política conservadora bromeó sobre la introducción de baños para el tercer sexo: "Esto es para los hombres que aún no saben si tienen que orinar de pie o sentados".

Vogt comentó que aunque el chiste de Kramp-Karrenbauer no tuviera mala intención, esto no mejora las cosas. "Si esto pasa sin pensar, también es una señal de cómo está diseminado este pensamiento en general". Vogt agregó que estaba a la expectativa de una charla para clarificar el asunto con la jefa de la CDU. El secretario general del partido, Paul Ziemiak, salió en cambio en defensa de su jefa. "Es Carnaval. Y en Carnaval no se deben tomar las cosas tan en serio", afirmó en una entrevista con el periódico Passauer Neuen Presse.

El portavoz de Gobierno alemán, Steffen Seibert, aclaró: "No comento discursos carnavalescos". Sin embargo, sí se manifestó dispuesto a referirse a la política del Gobierno germano sobre intersexualidad. Los derechos de estas personas fueron legalmente fortalecidos recién a fines de diciembre, recordó.

Por su parte, Baerbock opinó que un chiste siempre puede salir mal. "Pero si uno no se disculpa por eso, si el chiste es a costa de las minorías, entonces se esconde más detrás de eso", apuntó la jefa de Los Verdes, quien advirtió que existen antecedentes en la materia, ya que, según dijo, la líder de la CDU realizó controvertidas declaraciones sobre casamientos de lesbianas y gays. "La cuestión de la antidiscriminación, de la convivencia respetuosa, rige los 365 días del año y también durante el Carnaval", subrayó la política del partido ecologista.

El parlamentario del Partido Socialdemócrata Alemán Karl Lauterbach tuiteó: "Las bromas durante el Carnaval pueden ser recias. Pero el chiste de Kramp-Kerrenbauer muestra lo que piensa del debate en torno al tercer sexo. Como estas personas sufren extremadamente la discriminación, debe disculparse", señaló. (dpa)