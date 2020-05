Polémica en programa de DW "JaafarTalk" por invitado transgénero

Algo no cuadraba bien. La pequeña niña no se sentía como una niña, ni física ni psicológicamente. La joven Noura tenía una complexión más fuerte que las demás niñas de su edad. Y tampoco quería jugar con los juguetes que le regalaban. Noura no quería jugar con muñecas, sino con armas de juguete. Siempre quería jugar cómo los niños y con los niñas.

Así lo contó el joven Nour en el programa "JaafarTalk", de Deutsche Welle. Nour nació como hija del conocido actor egipcio Hesham Selim. No obstante, desde el principio tuvo problemas para aceptar su género natural. Por eso, hace cinco años, decidió renunciar a su género biológico y adoptar una identidad masculina también a nivel físico. Desde hace cinco años, dijo estar sometiéndose a ese cambio. El proceso aún no ha concluido, y el entrevistado dependerá el resto de su vida de hormonas.

Declararse transgénero públicamente

El lunes pasado, Hesham Selim salió en un programa de la emisora egipcia Al-Qahera Wal Nas y, por primera vez, mencionó la identidad transgénero de su hijo Nour. El martes (05.05.2020), padre e hijo aparecieron por primera vez juntos en "JaafarTalk", un estreno.

Nour aprovechó la ocasión para agradecerle a su padre. "Si no fuera por ti, ya no estaría aquí", dijo. "Toda la vida me has ayudado lo mejor que has podido".

El presentador Jaafar Karim le preguntó acerca de su identidad biológica y el tiempo de su cambio de sexo. "Sinceramente, muchas veces pensé en suicidarme", respondió Nour. "Creí que no era una persona normal. Pensé que no podía seguir viviendo y tampoco creía tener un futuro: sin matrimonio, sin trabajo, sin vida, nada".

El valor de alzar la voz

Cuando cumplió 18 años, decidió revelar su secreto a su padre. No fue fácil, pero éste entendió su deseo y lo apoyó.

En "JaafarTalk", Nour y su padre hablan del largo camino de la aceptación mutua.

Al igual que todas las personas transgénero, Nour necesita ese apoyo. Y es que gran parte de la sociedad egipcia desaprueba el cambio del sexo biológico. El amplio rechazo se refleja, por ejemplo, en el trato de las autoridades: de acuerdo a los documentos oficiales, Nour sigue siendo mujer. Ni su carné de identidad ni su licencia de manejo documentan su identidad masculina. Además, Nour teme que será difícil encontrar un trabajo.

Mucho apoyo en redes

Sin embargo, las reacciones en las cuentas de Facebook y Twitter de "JaafarTalk" son sobre todo positivas. Algunos usuarios mostraron su rechazo, en parte, con un lenguaje hiriente. Un televidente, por ejemplo, escribió en Twitter que en el corazón de Jaafar hay "historias repugnantes".

Pero la mayoría de los usuarios mostró su apoyo. "Mis respetos al padre, que acepta las decisiones de su hijo", escribió uno. "Es un verdadero hombre porque hizo lo correcto y no le importaron las opiniones de los demás", comentó otra usuaria.

Otra describió la situación de las personas transgénero que no corresponden a las normas de la sociedad. "Nosotros hemos hecho las paces con nosotros mismos", escribió. Pero la sociedad les inculca miedo, los conduce al aislamiento y a algunos de ellos a cometer suicidio, mientras obliga a otros a desistir de su plan, opina. "Por eso, algunos de nosotros vivimos con el miedo de revelar nuestra identidad de género. Al final, estamos solos. Los problemas siempre comienzan con la familia", agrega.

A juicio del padre de Nour, este episodio de "JaafarTalk" podría contribuir a generar lo que la gente transgénero más necesita: comprensión.

(vt/jov)

