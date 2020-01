Polémica en el Vaticano por libro de Ratzinger que defiende el celibato

Benedicto XVI no habría dado el visto bueno a la publicación del libro escrito junto con el cardenal Robert Sarah en el que se defiende el celibato, según filtraron a algunos medios fuentes cercanas al papa emérito, a lo que el purpurado respondió publicando las cartas que según él lo autorizaban.

Una auténtica lucha interna se desencadenó en el Vaticano la noche del lunes (13.01.2020), cuando algunos medios, entre ellos el Corriere della Sera, publicaron una versión filtrada por una persona que no quiso identificarse y que se definió cercana al pontífice emérito, según la cual "Benedicto XVI no ha escrito el libro a cuatro manos con el cardenal Sarah" sino que se trata "de una operación editorial mediática, de la que Benedicto no quiere formar parte y es totalmente ajeno".

La misma fuente anónima explicó que el papa emérito "sólo puso a disposición de Sarah un texto sobre el sacerdocio que estaba escribiendo" y que "no sabía nada de la portada de un libro, ni la había aprobado".

Estas declaraciones del supuesto entorno de Ratzinger provocaron una dura reacción del cardenal prefecto del Culto Divino, que aseguró en Twitter que acusarle de mentir eran "difamaciones de una gravedad extrema".

"Esta noche doy las pruebas de mi estrecha colaboración con Benedicto XVI para escribir este texto a favor del celibato. Hablaré mañana si es necesario", añadió Sarah, que publicó las fotos de tres cartas que le envió Benedicto.

En las misivas se corrobora que Benedicto XVI envió un texto sobre el sacerdocio y que lo autorizaba a publicarlo "de la manera que tenía previsto", pero no especifica en ningún momento si se trata de un libro donde además aparece una introducción y una conclusión firmada por ambos.

La bomba en el Vaticano cayó este domingo cuando se anunció un nuevo libro firmado por Benedicto XVI y Sarah, uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, en el que se defendía el celibato ante la decisión que tendrá que tomar el papa argentino sobre la propuesta de ordenar a hombres casados surgida del Sínodo sobre la Amazonía.

"Desde lo más profundo de nuestros corazones"

El volumen, publicado en francés por Fayard y titulado "Desde lo más profundo de nuestros corazones" (Des profondeurs de nos coeurs), llegará a las librerías mañana, mientras el papa termina su exhortación apostólica tras el Sínodo del Amazonas, lo que para muchos se trata de un movimiento para meter presión a Francisco.

Surgieron así, de nuevo, las acusaciones de que Ratzinger, de 92 años, que desde hace años se limita a breves apariciones grabadas o fotografiadas por algún periodista o amigo que le ha ido a visitar, en las que casi nunca realiza declaraciones y se observa que habla con gran dificultad, puede ser manipulado por el área más conservadora de la Iglesia, enfrentada a Francisco.

Pero también se plantea el evidente problema de definir la institución del papa emérito y de cómo y dónde se tienen que publicar sus escritos.

Los medios oficiales del Vaticano se limitaron a asegurar que en el libro "los autores entran con sus intervenciones en el debate sobre el celibato y sobre la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados" y que Ratzinger y Sarah se definen como dos obispos en "obediencia filial al papa Francisco", según un artículo del director editorial, Andrea Tornielli.

Mientras que el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, dijo que el papa Francisco siempre se ha opuesto a eliminar el celibato, pero ni una sola palabra sobre si Ratzinger estuvo de acuerdo sobre la publicación de este volumen. (efe).

