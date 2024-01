Polémica en Chile por la "narcocultura" de ‘Peso Pluma’

La próxima actuación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar incomoda a Chile: desde el Gobierno y otros sectores se levantan voces en contra del espectáculo del popular artista mexicano que asocian con la narcocultura, según trascendió este viernes (12.01.2024).

Alarmados por el avance del crimen organizado en el país, algunos sectores chilenos se están agrupando contra la presentación de Peso Pluma, quien el 1° de marzo de 2024 cerrará el evento de música popular más importante de América Latina.

El artista de 24 años es el exponente más conocido de los corridos tumbados, versiones modernas -con influencias del rap y el reguetón- de los tradicionales corridos mexicanos, los cuales vieron surgir al subgénero de narcocorridos, que les cantan a los líderes del narcotráfico y a la violencia de sus cárteles.

"Pa' chambear con don Iván/ Soy de la gente del Chapo Guzmán/ No me muevan que me puedo enojar/ Me les presento, soy El Gavilán", reza una de las letras interpretadas por Peso Pluma e inspiradas en el narcotraficante mexicano, preso en Estados Unidos.

Las amenazas a Peso Pluma y la "preocupación" de Chile

En octubre de 2023, debió cancelar una presentación en la ciudad mexicana de Tijuana ante amenazas de muerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo relaciona con sus enemigos del Cártel de Sinaloa.

El Ejecutivo del izquierdista Gabriel Boric expresó su malestar por la presencia del artista en Chile. "El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda", declaró Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

No obstante, la organización del Festival de Viña del Mar confirmó la noche del 11 de enero el espectáculo del mexicano. "Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación", dijo un comunicado oficial. "La música es universal y describe diferentes realidades", agrega la nota.

Peso Pluma, nombre artístico del cantante Hassan Emilio Kabande Laija, se convirtió en 2023 en el primer mexicano en haber posicionado una decena de canciones entre las 100 más populares de Estados Unidos, según la revista Billboard. También, fue el quinto artista más escuchado en la plataforma Spotify a nivel global.

ama (afp, efe)