Alemania debate quitar la renta a refugiados ucranianos

Los partidos de centroderecha alemanes están endureciendo su actitud hacia los refugiados ucranianos, lo que podría causar una nueva y dañina división en el Gobierno del canciller Olaf Scholz.

Un miembro destacado del partido más pequeño de la coalición de Gobierno de centroizquierda, el liberalFDP, ha insistido en que los refugiados de guerra ucranianos deberían dejar de recibir el subsidio básico de desempleo, conocido como Bürgergeld o renta ciudadana.

El secretario general del FDP, Bijan Djir-Sarai, dijo en declaraciones al tabloide Bild que "los refugiados de guerra ucranianos recién llegados ya no deberían percibir la renta ciudadana, sino que tendrían que acogerse a la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo". Ello, sugirió, obligaría a más ucranianos a encontrar un trabajo.

"Tenemos escasez de mano de obra en todas partes: en la restauración y la construcción, por ejemplo, o en el sector asistencial", añadió Djir-Sarai. "No deberíamos seguir utilizando el dinero de los contribuyentes para financiar el desempleo, sino para garantizar que la gente consiga trabajo". Tanto los socialdemócratas (SPD) del canciller Scholz, como su otro socio de coalición, Los Verdes, han rechazado la idea.

Recortar las prestaciones a los refugiados es "populismo puro"

En cambio, la propuesta del FDP sí que obtuvo el apoyo inmediato de los conservadores democristianos en la oposición, el partido CDU, que ha sido socio de coalición del FDP en varios gobiernos alemanes anteriores.

Alrededor de 1,3 millones de personas con ciudadanía ucraniana viven en Alemania, según datos del Gobierno de marzo de 2024, la mayoría son mujeres y niños. Según el Ministerio Federal del Interior, unos 260.000 de ellos son hombres ucranianos de entre 18 y 60 años.

El respetado economista alemán Marcel Fratzscher, quien preside el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), tacha la exigencia del FDP de "populismo puro". "Nadie va a estar mejor, nadie tendrá un solo euro más, si Alemania trata peor a los refugiados y recorta sus prestaciones", declaró al grupo de medios RND.

Por su parte, los portavoces del Gobierno alemán han aclarado rápidamente que la postura del FDP no refleja la del canciller. Además, han asegurado a los periodistas que no hay planes para cambiar la ayuda ofrecida a los refugiados ucranianos. De hecho, señalaron, los ministros de Interior de la UE acordaron la semana pasada prorrogar el estatus de protección especial de los refugiados ucranianos hasta 2026.

Este estatuto evita a los ucranianos tener que pasar por un largo procedimiento de asilo a su llegada, les permite elegir libremente su lugar de residencia y les da derecho inmediato a prestaciones sociales, educación y permiso de trabajo.

Acceso al mercado laboral

Alexander (nombre ficticio), es un ucraniano de 37 años que pasó cerca de un año viviendo de la renta ciudadana en Berlín. Asegura que entiende muy bien el sentimiento que hay detrás de las peticiones del FDP y la democristiana CDU (en la oposición), pero que el Bürgergeld fue, en su caso, vital para ayudarle a encontrar su sitio en un periodo muy oscuro de su vida.

Recibir Bürgergeld -que actualmente asciende a 563 euros al mes para personas solteras- también implicó que Alexander, productor musical con un exitoso negocio en Ucrania, tuviera acceso a asesoramiento laboral y ayuda para encontrar un curso de alemán. Todo ello le permitió finalmente poder prescindir de la ayuda estatal en un año. Con la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo, la que el FDP sugiere aplicar a partir de ahora a estas personas, Alexander solo habría percibido 354 euros al mes y ninguna ayuda de la Oficina de Empleo.

La historia de Alexander no es única, según la investigación realizada por Kseniia Gatskova, del Instituto de Investigación sobre el Empleo (IAB), que coordinó un estudio a largo plazo sobre los refugiados de guerra ucranianos en Alemania. "Por supuesto, los ingresos de los ciudadanos son importantes: permiten a la gente hacer frente a la vida cotidiana", explica Gatskova a DW.

Según la Agencia Federal de Empleo, en marzo de 2024 más de 700.000 ucranianos recibían las prestaciones básicas para demandantes de empleo. Entre ellos, había 501.000 personas clasificadas como aptas para el trabajo y 217.000 que no lo eran, en su mayoría niños.

Unos 185.000 refugiados ucranianos tienen trabajo en Alemania y cotizan a la seguridad social. Gatskova subraya que, en los dos últimos años, ha aumentado la tasa de ucranianos que han encontrado trabajo.

"Tienen muchas ganas de integrarse en el mercado laboral: más del 90 por ciento de los refugiados de Ucrania quieren trabajar en Alemania", dijo. "¿Cómo se supone que van a financiarse durante el periodo en que aún no han aprendido la lengua alemana, no se les han reconocido sus cualificaciones y aún no han encontrado trabajo?", se pregunta.

No todos los ucranianos quieren combatir

El envejecimiento de la población alemana hace que el país dependa cada vez más de la mano de obra extranjera en varios sectores. Pero lo que preocupa a las voces críticas es que muchos de los refugiados ucranianos son, como Alexander, hombres en edad de combatir en la guerra que se libra en su país. Y la incómoda verdad es que muchos hombres ucranianos es precisamente eso lo que no quieren.

"Es muy diferente cómo percibe la gente la guerra aquí y cómo la percibe un hombre de un país donde hay guerra", explica Alexander. "Creo que apoyar a la gente cuando viene a un país durante uno o dos años está muy bien: es una inversión en futura mano de obra", añade. "Eso ayudará a tu país a crecer. Otra cuestión es: ¿cuánto tiempo hay que apoyar a estas personas? Para mí debería ser uno, dos o tres años como máximo".

Por su parte, investigadores como Gatskova creen que, en general, hay que reformar el sistema para ayudar a más refugiados a encontrar trabajo, sean ucranianos o no.

