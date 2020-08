¿Podría una solución a los residuos plásticos marinos amenazar uno de los ecosistemas más misteriosos del océano?

El mundo se hunde en el plástico, ¿y qué haces tú?

¿Cuánto plástico consumes?

¿Tiene que ser todo con plástico? No, cada vez más gente piensa igual. Las empresas están respondiendo: McDonald's y Starbucks han anunciado que pronto reemplazarán sus pajillas de plástico por modelos más sostenibles. También los envases y las tazas "to go" ecológicos están de moda. Pero: ¡se puede más! Aquí algunos consejos.