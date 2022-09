¿Podría Irán fabricar una bomba nuclear en cuatro semanas?

¿Tiene el programa nuclear iraní fines militares? Así lo sugiere un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), presentado en Viena el miércoles, 7 de septiembre de 2022. Según el informe, Irán ha seguido enriqueciendo uranio mucho más allá de los límites acordados en el acuerdo nuclear de 2015. En agosto, las reservas de Irán se estimaban en 3.940 kilogramos, más de 19 veces el límite acordado en el tratado.

En otro informe, el OIEA lamenta también la decisión de Irán, anunciada en junio de 2022, de retirar 27 cámaras de vigilancia destinadas a permitir a los inspectores de la organización controlar las actividades nucleares. La retirada de las cámaras ha "afectado negativamente a la capacidad de la Agencia para garantizar el carácter pacífico del programa nuclear iraní", según la agencia nuclear con sede en la capital austriaca.

Mientras Irán restringía el acceso del OIEA, ha seguido acumulando uranio enriquecido en los últimos meses. Diplomáticos en Viena dijeron que Irán necesitaría ahora probablemente "tres o cuatro semanas" para alcanzar la cantidad necesaria para un arma nuclear, dados sus progresos en el enriquecimiento de uranio.

Una sola bomba nuclear

Sin embargo, esto no significa que Irán vaya a estar en posesión de una bomba nuclear en ese tiempo. El uranio enriquecido es suficiente para fabricar una bomba, afirma el politólogo y académico iraní Mohammadbagher Forough, del Instituto Alemán de Estudios Regionales (GIGA) de Hamburgo. "Pero es suficiente para construir una sola bomba, no toda una serie. Y una sola bomba no tiene sentido desde el punto de vista militar. Una sola bomba es insuficiente si se tiene en cuenta que otros Estados poseen una cantidad múltiple, que podrían utilizar con efectos mucho más graves", dijo Forough en la entrevista con DW.

Las conversaciones nucleares con Irán se han vuelto a celebrar en Viena desde 2022, hasta ahora sin resultados concretos.

Además, por otras razones, Irán está todavía lejos de obtener una bomba operativa, dice Forough. Por ejemplo, Irán no dispone actualmente de la tecnología necesaria para detonar una bomba nuclear. "La historia ha demostrado que se necesitan años para construir una bomba a partir de material apto para armas nucleares. Para ello, el OIEA ha descrito la gravedad de la situación. Pero no hay que concluir de esto que Irán esté a punto de poseer una bomba nuclear".

El politólogo Oliver Meier, del Instituto de Hamburgo para la Investigación de la Paz y la Política de Seguridad, considera preocupante que Irán disponga de más material fisible y más enriquecido que el permitido por el acuerdo nuclear. Además, el país tuvo durante un tiempo un reactor de agua pesada que también podría haber producido plutonio. "Pero esta vía está cerrada por el momento", dijo Meier a DW.

Presión política sobre Estados Unidos

¿Por qué Irán enriquece tanto uranio? Mohammadbagher Forough afirma que a los dirigentes de Teherán les interesa sobre todo ejercer presión política. Desde el punto de vista de Irán, los acuerdos alcanzados en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) han quedado obsoletos desde la terminación unilateral del acuerdo por parte de EE.UU. bajo la administración Trump en 2018. "Así que el enriquecimiento de uranio es principalmente un medio para conseguir que EE.UU. y los demás actores firmen el acuerdo que ahora se negocia en Viena".

Más aún ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. "No es imposible que los demócratas liderados por el presidente estadounidense Biden pierdan la mayoría en el Congreso. En ese caso, la firma del acuerdo es bastante improbable. Esa es otra razón por la que Irán está presionando", dijo Forough. Para Teherán, lo más importante es acabar con las sanciones impuestas a Irán.

(gg/ms)