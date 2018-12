Plan antiprotestas de Macron aumentará déficit público

El primer ministro de Francia, Édouard Philippe, reconoció este martes (11.12.2018) ante la Asamblea Nacional que el paquete de medidas anunciado por el presidente Emmanuel Macron aumentará fuertemente el déficit público. Pese a ello, aseguró que es una propuesta viable cuyo fin es aumentar el poder adquisitivo de las personas, lo que podría costar a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros.

"Esto tendrá forzosamente consecuencias en términos de déficit en 2019. Debemos velar para que el gasto público sea controlado. Tendremos que tomar medidas para no aumentarlo", indicó el jefe del Gobierno. "Hay que acelerar la remuneración del trabajo. Hay que seguir transformando y reformando dispositivos que no funcionan. No crean que los anuncios frenan la voluntad de reformar el país", advirtió Philippe.

En un discurso televisado de 13 minutos, Macron anunció el lunes un incremento en cien euros mensuales del salario mínimo, la anulación del alza de las cotizaciones para las pensiones inferiores a 2.000 euros, la exención de impuestos y de cotizaciones para las horas extras y la petición a las empresas de una prima voluntaria de "fin de año" también exenta.

Aumentará el déficit

Este plan, según cálculos publicados por el diario Les Echos, podría llevar el déficit público hasta el 3,6 por ciento, ocho décimas más que el contemplado por el Gobierno hace una semana. Por lo mismo, la Comisión Europea (CE) ya anunció que evaluará en mayo, en su informe con previsiones económicas, el impacto fiscal de las medidas anunciadas por Macron. Las normas europeas toleran hasta un déficit del 3 por ciento.

De cualquier forma, Macron parece haber aplacado en parte las protestas, y si bien dos sondeos publicados este martes muestran que una mayoría no se convenció con la intervención del mandatario, sí ve con buenos ojos las propuestas. Esos mismos sondeos muestran que el movimiento de los "chalecos amarillos” ha perdido apoyo entre los ciudadanos.

DZC (EFE, dpa)

Macron y la cultura La estatua de Carlomagno en Aquisgrán El premio con que la ciudad de Aquisgrán distingue a quienes se hayan destacado por sus méritos en pro de la idea europeísta lleva el nombre de Carlomagno (747 – 814). Durante su reinado, Francia se convirtió en una potencia. Ya en vida era llamado "Pater Europae". Macron fue galardonado con el Premio Carlomagno 2018, que recibe este 10 de mayo.

Macron y la cultura Arte africano En un discurso pronunciado en Burkina Faso, en noviembre de 2017, Macron demandó la devolución del legado cultural africano que cayó en manos francesas durante el período colonial. El discurso del presidente galo desató gran polémica no solo en París.

Macron y la cultura El imán de la Mona Lisa Si la Mona Lisa fuera trasladada a una filial del Louvre en Lens, en el marco de la descentralización cultural planeada por Macron, eso acarrearía consecuencias: solo el transporte de este famoso cuadro tendría un costo cercano a los 35 millones de euros. Además, el Louvre de París perdería una de sus grandes atracciones.

Macron y la cultura Discurso en la Sorbona Los estudiantes de la Universidad de la Sorbona, en París, fueron el público ideal para este discurso de Emmanuel Macron. El presidente francés destacó allí las ventajas de la riqueza idiomática del continente y planteó su visión de una Europa en la que cada estudiante, hasta la edad de 24 años, domine al menos dos idiomas europeos.

Macron y la cultura Visita a la Feria del Libro de Fráncfort El presidente francés fue el invitado de honor a la inauguración de la Feria del Libro de Fráncfort en 2017. En esa oportunidad, destacó la extremadamente positiva relación literaria entre Alemania y Francia.

Macron y la cultura Fomentando la cultura Cuando estos niños cumplan 18 años, posiblemente reciban del presidente francés 500 euros. Se trata de un "pasaporte cultural" dirigido a ayudarlos a buscar su propio camino hacia la cultura. Ya sea que elijan abonarse a Spotify, opten por hacer un viaje a Barcelona o prefieran ir al teatro, la decisión quedará en sus manos. Autor: Lamya Kaddor



