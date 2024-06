Pistorius: "Debemos estar preparados para la guerra en 2029"

El ministro de Defensa de Alemania, el socialdemócrata Boris Pistorius, afirmó este miércoles (05.06.2024) -durante una sesión de la Cámara Baja en Berlín- que es necesario reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas germanas para que estén preparadas para una eventual guerra en 2029, para lo cual es fundamental asegurar finanzas, material y personal.

"Debemos estar preparados para la guerra en 2029", dijo Pistorius. "Debemos actuar como elemento disuasorio para evitar que ocurra lo peor", enfatizó. "En caso de emergencia necesitamos hombres y mujeres jóvenes que puedan defender este país", afirmó. Por ello, consideró necesario reformular el servicio militar, que es voluntario desde 2011.

Pistorius defendió la creación de "una nueva forma de servicio militar", que "no puede estar completamente libre de obligaciones", es decir no puede ser totalmente voluntario. Anteriormente, el ministro de Defensa había señalado su interés de reintroducir la obligatoriedad, al menos de forma parcial, para asegurar un contingente militar acorde a las exigencias de defensa actuales.

No y no

De esta forma, Pistorius presentará ante el Parlamento la próxima semana su plan para la reformulación del servicio militar. Pese a una ofensiva comunicacional, en 2023 la cifra de personal de las Fuerzas Armadas volvió a reducirse, llegando a 181.500 soldados. Ante ello, el ministro busca ensayar nuevas formas para atraer personal, sobre todo teniendo en cuenta la guerra de agresión rusa en Ucrania.

El titular de Defensa también reiteró que Alemania no enviará soldados a Ucrania, a la pregunta del diputado del partido ultraderechista AfD Rüdiger Lucassen sobre las consideraciones del Gobierno francés sobre el envío de instructores galos a ese país. Incluso el presidente Emmanuel Macron dijo no descartar el envío de tropas. "Las respuestas a sus preguntas son no y no", recalcó Pistorius.

DZC (EFE, dpa)