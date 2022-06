Pioneros y visionarios - Israel construye su futuro en el desierto

Un grupo de pioneros se ha propuesto hacer realidad aquella visión y convertir regiones remotas del país en lugares atractivos para vivir.

Tel Aviv, una metrópolis moderna con rascacielos, start-ups y su propio estilo de vida es símbolo del futuro de Israel. Cada día llegan a la ciudad cientos de miles de trabajadores que viven en las afueras. Los precios de la vivienda se han disparado. A medida que Tel Aviv pierde atractivo, la gente busca alternativas, por ejemplo en el desierto.

El fundador de Israel, Ben Gurion, ya sabía que el futuro del país estaba en el sur, en el Negev y el desierto de Arava. Ambas regiones eran páramos desiertos, pero para que la gente abandone las metrópolis superpobladas y eche raíces aquí, hay que ofrecerles una verdadera calidad de vida, puestos de trabajo, instalaciones sociales, todo lo necesario para que el ciclo económico funcione, explica Eric Narrow del Fondo Nacional Judío. Los nuevos pioneros quieren hacer realidad aquella visión y convertir regiones remotas del sur y el norte de Israel en lugares atractivos. El objetivo es que en los próximos 25 años al menos medio millón de personas se instalen en estas regiones, descongestionando así las regiones metropolitanas en torno a Tel Aviv y Jerusalén.

El viaje al futuro comienza en el vale de Aravá, una región desértica donde los agricultores se están convirtiendo en empresarios de biotecnología. Yossi Ben ha desarrollado junto con un grupo internacional de científicos una forma especial de carbonato de calcio, que constituye una esperanza de cura para enfermedades graves. Los inversores ya han aportado 25 millones de euros a su idea de negocio.

Cerca de ahí, en el asentamiento de Zukim, un abogado ha hecho realidad su sueño. Udi Segev abandonó junto con su familia la ruidosa ciudad de Tel Aviv para comprarse una villa en un cráter del desierto: "Este lugar es caluroso como el infierno pero tan bello como el paraíso. Si tuviera que elegir un lugar en el mundo en el que vivir, sería este.” El internet le permite trabajar desde aquí sin problema.

Polly Gupailo tiene 30 años y nos lleva a conocer la vida nocturna de Beerseba, al sur de Israel. La diseñadora de páginas webs es la nueva cara de lo que en su día fue una ciudad obrera. Nada más terminar su formación decidió no emigrar, como tantos otros jóvenes profesionales, sino quedarse y contribuir a forjar un futuro en el desierto del Néguev.

Cerca de la oficina de Polly se levanta un proyecto que simboliza ese cambio. El puente que aparentemente lo conecta todo. De un lado, la universidad de Ben Gurion, del otro lado un nuevo parque de altas tecnologías, con empresas internacionales de cibertecnología, y rodeado zonas residenciales y todo ello accesible en tren. Los planes urbanísticos también pretenden integrar a grupos sociales como los beduinos que viven en el desierto del Néguev. Muchos viven en la pobreza, en estructuras tribales, en sociedades paralelas.

En Rahat, la ciudad beduina más grande del mundo, hay un centro para nuevos emprendedores. Aisha Abu Jaber, de 19 años, rompe con los estereotipos de una sociedad tribal tradicional. Esta estudiante de ingeniería eléctrica ha desarrollado una aplicación que permite pagar en todas las gasolineras del país: "Al principio hubo resistencia. A la gente le parecía extraño que una mujer beduina quisiera entrar en el mundo de los empresarios. Hoy en día lo aceptan mejor", dice Aisha Abu Jaber.



Todos estos pioneros enfrentan los nuevos retos y llevan al espectador de viaje por el Israel del futuro.



