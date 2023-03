Pingpong contra el Parkinson

En su día a día, el lado derecho del cuerpo de Silke Kind está rígido. Tiembla al cortar verduras o al utilizar el ratón del computador. El entranamiento de pingpong tiene un efecto positivo, dice su fisioterapeuta. No obstante, apenas hay estudios científicos que avalen que el pingpong actué sobre los síntomas del párkinson, una enfermedad incurable.

En Alemania hay unos 170 centros de Pingpong contra el párkinson y cada vez más interesados. En "PingPongPárkinson" no solo se trata de hacer deporte o de moverse, sino más bien de que los pacientes de párkinson no se sientan tan solos. En los entrenamientos semanales o en los torneos estatales se nota: el Ping Pong Párkinson es también una comunidad - que a Silke Kind, de 56, le da nuevas energías.





