En su día a día, el lado derecho del cuerpo de Silke Kind está rígido. Tiembla al cortar verduras o al usar el ratón del computador. El entranamiento de pingpong tiene un efecto positivo, dice su fisioterapeuta. No obstante, apenas hay estudios científicos que avalen que el ping-pong actúe sobre los síntomas del párkinson, una enfermedad incurable.

En Alemania hay unos 170 centros de ping-pong contra el párkinson y, cada vez, más interesados.

Un reportaje de Emily Sherwin

DW Español

