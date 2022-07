Piloto chino promete batalla luego de sufrir horrible accidente en Silverstone

Después de su terrible accidente en Silverstone, el piloto de Fórmula 1 Zhou Guanyu está "más ansioso que nunca por volver a la pista". El chino de 23 años escribió lo anterior en una historia de Instagram el lunes y le agradeció los innumerables mensajes que había recibido desde el fuerte accidente del domingo al comienzo del Gran Premio de Gran Bretaña.

Zhou también agregó: "Me gustaría agradecer a los alguaciles y al equipo médico de Silverstone, fueron realmente fantásticos". Para el recién llegado a la categoría reina del automovilismo, no hay duda de que volverá a estar en la cabina en la próxima prueba del Campeonato del Mundo el próximo domingo en Spielberg. "Nos vemos en Austria", escribió Zhou, quien no sufrió heridas graves.

Previamente, casi todo el campo de conductores había mostrado alivio de que nada peor les hubiera pasado a los chinos. El asiático también se lo agradeció en las redes sociales. Las imágenes de la violenta caída en su coche de carreras boca abajo contra la valla de seguridad causaron horror en el Gran Premio.

Barra milagrosa

Una vez más, la barra antivuelco "Halo", que ha sido obligatoria en la Fórmula 1 desde 2018, dio sus frutos. Protegido por el anillo de titanio de siete kilogramos sobre su cabeza, Zhou sobrevivió al aterrador deslizamiento de su Alfa Romeo sobre asfalto y grava y al impacto con la valla sin sufrir lesiones graves. "Me alegro de haber seguido mi convicción de establecer la barra Halo a pesar de la fuerte oposición", escribió Jean Todt, expresidente de la asociación mundial Fia, en Twitter. El soporte especial se introdujo durante el mandato del francés.

EL(dpa)