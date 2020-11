Piero Corvetto: Perú tendrá elecciones "sí o sí el 11 de abril"

Las elecciones generales convocadas en Perú para el próximo 11 de abril se celebrarán "sí o sí" en el país "y con alta participación ciudadana", aseguró este jueves (19.11.2020) el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

El jefe del organismo electoral se pronunció de esta manera tras sostener una reunión con una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó a Lima tras la crisis política que afrontó el país andino durante la última semana.

Corvetto remarcó que "la experiencia comparada ha demostrado de manera evidente" que sí es posible llevar a cabo elecciones a pesar de la pandemia del COVID-19, que ha convertido a Perú en el país con la tasa más alta de fallecidos en el mundo y el duodécimo en casos a nivel global.

El funcionario afirmó -que tras "un arduo trabajo" con especialistas del Ministerio de Salud- se han aprobado siete protocolos de seguridad y prevención contra la pandemia que deberán aplicarse en las mesas de sufragio, entre electores, representantes de partidos, observadores electorales y periodistas.

Por ello, Corvetto dijo que en estas elecciones generales no se utilizará el voto electrónico, se desconcentrarán los locales de votación, se empleara el uso de un aplicación móvil para elegir el local de votación y se gestiona la entrega de un bono económico para las personas encargadas de controlar las mesas de sufragio. "Estamos organizando la elección sin distracción para que el 11 de abril tengamos las mejores elecciones de nuestra historia, la fecha no se va postergar, no se va mover", enfatizó.

El jefe de la ONPE se reunió este jueves con la misión de observación electoral de la OEA liderada por el excanciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, quien declaró que las elecciones de abril se presentan "de una manera desafiante" por la pandemia. "Consideramos también que la capacidad de abordar estos desafíos va a conducir a una plena participación en el acto electoral, que va a poner de nuevo (al país) en el camino de la institucionalidad y democracia que obviamente va a ser mucho más fuerte desde una elección celebrada con transparencia, amplitud y alta participación ciudadana", agregó el excanciller paraguayo.

Ramírez Lezcano añadió que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "ha estado observando de muy cerca todo el proceso político en Perú de las últimas semanas" y lamentó los hechos de violencia "que de ninguna manera pueden ser admitidos en una democracia".

ama (efe, Diario Correo, Perú 21, Diario El Peruano, Canal N)