Pianista con actitud política: Giorgi Gigashvili

El georgiano no sólo es un pianista virtuoso, sino que también está comprometido políticamente. Quiere que su país se abra a Europa.

¿Moda pasajera o bebida del futuro?

Las bebidas sin alcohol son cada vez más populares en toda Europa. ¿Pasa igual con el vino? Nos vamos a Francia, donde el vino tiene una larga tradición.

Sepideh Ahadi: diseñadora de moda berlinesa

El lema de su trabajo es la singularidad. Como estudiante en Irán, siempre tuvo que llevar uniforme y no pudo expresar su individualidad. Sus creaciones ahora sí lo hacen.

Consejos para el mercado laboral alemán

Nuestra reportera Shabnam Surita, de la India, aborda con humor el tema "Trabajar en Alemania" y ofrece valiosos consejos para solicitantes extranjeros.

