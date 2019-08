Petrolero iraní deja Gibraltar luego de rechazo a demanda estadounidense

El petrolero iraní que estaba en el centro de una disputa diplomática dejó Gibraltar después que el gobierno británico rechazara una demanda de Estados Unidos de retenerlo.

Según el sitio web de monitoreo Marine Traffic, el petrolero, que estuvo detenido desde el 4 de julio en la costa de Gibraltar, levantó el ancla el domingo (18.08.2019) por la noche y navegó rumbo al sur.

Hasta ahora las autoridades de Gibraltar no han confirmado su partida, pero se ha transmitido por la televisión imágenes que muestran el barco dejando el territorio británico.

Gibraltar se apoderó del Grace 1 el 4 de julio por sospecha de estar transportando petróleo a Siria, violando las sanciones de la Unión Europea, algo que Irán ha negado repetidamente. Esta situación provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Teherán y Londres.

El Tribunal Supremo ordenó la liberación del buque el jueves (15.08.2019), y funcionarios iraníes dijeron que había llegado una nueva tripulación para pilotar el barco, ahora renombrado Adrian Darya.

El viernes (16.08.2019), el Departamento de Justicia de los EE. UU. presentó una solicitud de último minuto para detener el barco. El gobierno de Gibraltar rechazó esa solicitud, diciendo que no podía usar una orden judicial para detener al petrolero porque las sanciones estadounidenses contra Irán no eran aplicables en la Unión Europea.

En su decisión de liberar al petrolero, el gobierno de Gibraltar dijo que había recibido garantías por escrito de Irán de que el barco no se dirigiría a países "sujetos a sanciones de la Unión Europea". Sin embargo, Irán negó haber hecho ninguna promesa sobre el destino del barco para asegurar la liberación. "Irán no ha asegurado que Grace 1 no vaya a Siria para asegurar su liberación", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Mousavi.

La incautación por parte de las autoridades de Gibraltar se produjo en medio de las crecientes tensiones en el Golfo después de varios presuntos ataques iraníes contra petroleros más pequeños.

