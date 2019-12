Petición sobre Taiwán obliga a Alemania a justificar su política de "una China"

Con instituciones transparentes, elecciones libres y una economía de libre mercado, Taiwán se posiciona como una isla de democracia frente a las costas de la autoritaria República Popular China.

Alemania es uno de los socios europeos más importantes de Taiwán, con una relación comercial sólida y fuertes lazos entre empresas e instituciones. No obstante, Berlín no tiene ninguna relación diplomática formal con Taipéi.

Ahora, después de que una petición iniciada por un pensionista alemán recibiera más de 50.000 firmas en solo unas pocas semanas, el Gobierno alemán tendrá que explicar, en una audiencia programada para el lunes 9 de diciembre, por qué no reconoce a Taiwán.

Michael Kreuzberg es un biólogo marino alemán retirado de la ciudad oriental de Rostock. Después de visitar Taiwán en 2018, se sintió "inspirado por la gente que luchaba por su democracia". Kreuzberg dijo que vivió bajo una dictadura en la antigua Alemania Oriental comunista, y siente empatía por Taiwán.

"Sé cómo son estas dictaduras. He estado enojado durante mucho tiempo porque Taiwán no es reconocido por Occidente y, mientras tanto, todos los países occidentales se muestran favorables con un régimen como el de la República Popular de China, que no puede considerarse un democracia ", dijo Kreuzberg a DW.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Recaptura vs. liberación Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista liderado por Mao Zedong emprendió una dura guerra contra su archirrival Chiang Kai-shek, jefe del Kuomintang (KMT). Chiang se refugió con sus fuerzas en la isla de Taiwán. Por algún tiempo, Taiwán fue el centro de la propaganda. El Partido Comnunista quería "liberar" la isla, mientras el Kuomintang buscaba "recapturar el continente".

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Cartas a los "compatriotas" En los años 50, el Partido Comunista publicó cuatro "Mensajes a los compatriotas chinos" en Taiwán, que son considerados la base de la política de Pekín hacia Taiwán. En esos textos, China advierte a Taiwán de la inconveniencia de colaborar con los "imperialistas" de EE.UU. Choques militares, básicamente ataques de artillería, todavía se registraban en estos años.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Pekín reemplaza a Taiwán en la ONU En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que la República Popular China era la única representante legal de China. Con esta decisión, la República de China (Taiwán) fue removida de todas las instancias de la ONU. La frustración del ministro de Exteriores taiwanés, Chow Shu-kai (derecha) y su embajador, Liu Chieh, es fácil de distinguir en esta imagen.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Nueva política taiwanesa El quinto y último "mensaje" de Pekín a Taiwán fue publicado el 1 de enero de 1979. El continente, bajo el liderazgo del reformista Deng Xiaoping, puso fin a las operaciones miliatares, anunció el desarrollo de relaciones bilaterales y prometió una reunificación pacífica. Sin embargo, el derecho de Pekín de representar a China internacionalmente no fue puesto en duda.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? La política de "una sola China" La nueva orientación de la política china hacia Taiwán tuvo lugar mientras Washington y Pekín acercaban posiciones. El 1 de enero de 1979, Estados Unidos y China retomaron sus relaciones diplomáticas, con Washington -bajo la presidencia de Jimmy Carter- reconociendo a Pekín como el único Gobierno legítimo de toda China. La embajada de Estados Unidos en Taiwán se convirtió en un instituto cultural.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? "Una China, dos sistemas" Incluso antes de reunirse con Carter, Deng Xiaoping ya había introducido el principio de "un país, dos sistemas", lo que permitiría a Taiwán mantener su sistema social incluso después de una eventual reunificación. Sin embargo, el presidente taiwanés Chiang Ching-Kuo no acusó recibo. Al contrario, el 1987 formuló el principio de "el mejor sistema para una China".

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Movimiento independentista En 1986 fue fundado el Partido Demócrata Progresista (DPP), el principal movimiento opositor taiwanés. En un cónclave en 1991, el DPP aprobó una cláusula para la independencia, que estipulaba que Taiwán era un país soberano y no parte de China.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? "Consenso de 1992" En unas conversaciones no oficiales llevadas a cabo en 1992 en Hong Kong, representantes de Taipéi y Pekín alcanzaron un acuerdo político sobre la naturaleza de sus relaciones. Ambas partes acordaron que había solo una China. Sin embargo, tenían visiones distintas de lo que significa "una China". Un año después, los jefes negociadores Wang (izquierda) y Koo se reunieron en Singapur.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Relaciones bilaterales En una entrevista con DW en 1995, el primer presidente electo democráticamente en Taiwán, el líder del KMT Lee Teng-hui, dijo que todas las relaciones más allá del Estrecho de Taiwán debían ser "definidas como relaciones entre estados; cuando mucho, como una relación especial entre estados". Esta formulación estuvo muy cerca de ser una declaración de independencia.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? "Un estado a cada lado" El DPP ganó las elecciones presidenciales por primera vez en el año 2000, con Chen Shui-bian, un taiwanés sin conexiones con China, llamando a entender que había "un estado en cada lado". Esto significaba que Taiwán no tenía nada más que ver con China. En 2005, Pekín reaccionó con la Ley Contra la Secesión, que permite el uso de la fuerza militar en el caso de que Taiwán declare la independencia.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? "Una China, distintas interpretaciones" Tras perder las elecciones en 2000, el KMT adoptó un cambio en la formulación del "Consenso de 1992" en los estatutos del partido, en donde se llamaba a entender que hay "una China, diferentes interpretaciones". El Consenso de 1992 sigue siendo objeto de debate en Taiwán. La razón: los negociadores de 1992 no tenían una posición oficial.

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? El Partido Comunista se reúne con el KMT China adoptó el "Consenso de 1992" como la base política para su relación con Taiwán. En la primera cumbre entre ambas partes desde que los comunistas asumieron el poder en China, Hu Jintao (derecha) y Lian Zhan respaldaron el "Consenso de 1992" y el principio de "una China".

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? "La dirección es la correcta" Después de que Ma Ying-Jeou, del KMT, ganara las presidenciales de 2008, ambas partes siguieron acercándose. En una entrevista con DW en 2009, Ma dijo que "el Estrecho de Taiwán debería ser un lugar de paz y seguridad. Estamos acercándonos mucho a ese objetivo. Básicamente nuestra dirección es la correcta".

China y Taiwán: ¿Los mejores enemigos? Quo vadis? Desde las elecciones de 2016, cuando la presidenta Tsai Ing-wen llegó al mando, el movimiento independentista ha ido ganando fuerza. Tsai cuestionó la existencia del Consenso de 1992 y describió que el mayor desafío para su país era "el intento de China de interferir en el desarrollo político y social de Taiwán". Autor: Fang Wan



Petición ante el Bundestag

Para conmemorar el 30 aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmén en junio de 2019, Kreuzberg decidió hacer una declaración para el "pequeño y valiente Taiwán". Presentó una petición ante el Parlamento alemán, el Bundestag, pidiendo a Alemania que establezca relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

De acuerdo con la ley alemana, todos tienen el derecho de presentar una petición con solicitudes o quejas al comité de peticiones parlamentarias, que luego decide si publica la petición para que el público considere su apoyo. Si se publica una petición, y luego recibe más de 50.000 firmas, se discutirá públicamente durante una de varias reuniones anuales del comité de petición.

En el caso de Kreuzberg, el comité rechazó su solicitud y dijo que no publicaría la petición en su sitio web. Según una copia de la carta de rechazo vista por DW, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania aconsejó al comité que no publicara la petición de Kreuzberg porque corría el riesgo de contradecir la "política de China única" de Alemania y hacer "daño a las relaciones internacionales o al diálogo intercultural" con China.

De las bases a la geopolítica

Para no ser disuadido, Kreuzberg apeló la decisión, argumentando que ya había ensayos críticos con China en el sitio web del Gobierno. Kreuzberg decidió entonces dirigirse al partido alemán de Los Verdes (centro-izquierda) para pedir ayuda. Unas semanas más tarde, Kreuzberg recibió un aviso de que el comité de petición publicaría la petición sobre Taiwán.

"Le conté a unos amigos para que lo firmaran, y pensé que si podía obtener unos cientos de firmas, sería un éxito", dijo Kreuzberg. "Nunca conté con alcanzar el nivel mínimo de votos para una audiencia", dijo.

Pero en dos semanas, la petición recibió más de 30.000 firmas. Dos semanas después, rompió la marca de 50.000, lo suficiente como para requerir que el comité de petición debata públicamente la solicitud de Kreuzberg de reconocimiento diplomático de Taiwán durante su próxima sesión el 9 de diciembre.

Hacer que el Gobierno alemán discutiera públicamente el reconocimiento diplomático de Taiwán fue una victoria inesperada para Kreuzberg, y llamó la atención del jefe de la Oficina de Representación de Taipéi en Berlín, Jhy-Wey Shieh.

Shieh dijo que era notable que un ciudadano alemán, "por su propio deseo de justicia", decidiera defender a Taiwán, que es una "democracia establecida que está siendo amenazada".

"No fue nuestra iniciativa. Fue iniciada por un exciudadano de Alemania del Este que simplemente no quería aceptar que Taiwán no sea reconocida como una democracia, mientras que una dictadura como la de China goza de reconocimiento diplomático solo porque es una gran potencia económica", dijo Shieh a DW.

Aunque es difícil determinar de dónde provienen todas las firmas, Shieh dijo que la noticia de la petición se difundió rápidamente en las redes sociales y entre los taiwaneses que viven en Alemania y Taiwán. Las versiones en inglés y chino de la petición también llegaron rápidamente a Internet.

Según el comité de petición, cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, puede apoyar o presentar una petición al Bundestag desde cualquier parte del mundo.

¿Por qué no se reconoce a Taiwán?

Los titulares de este pasaporte taiwanés pueden viajar libremente a países que no reconocen diplomáticamente a Taiwán

Hoy, solo 15 países pequeños, incluido el Vaticano, tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Alemania nunca ha tenido lazos diplomáticos formales con la República de China (el nombre oficial de Taiwán).

Pekín siempre ha insistido en que Taiwán y China continental son parte del mismo país, del cual solo el Partido Comunista de China es el único gobernante legítimo. En la práctica, esto significaba que para que los países tuvieran lazos diplomáticos con Pekín, tendrían que renunciar a las relaciones con Taipéi.

Los defensores de Taiwán, como Michael Kreuzberg, ven esto como la intención de los Gobiernos de anteponer los intereses comerciales al reconocimiento de los derechos humanos.

"La República de China es sin duda un estado soberano", escribió Kreuzberg en su apelación al Parlamento alemán. "La gente practica libremente la democracia, en contraste con la República Popular China, que es una dictadura de un solo partido".

Alemania, como la Unión Europea y Estados Unidos, ejerce relaciones "no oficiales" con Taiwán. El Instituto Alemán de Taipéi sirve como la oficina de representación de Berlín, y dicen que las relaciones bilaterales son "buenas e intensas".

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, "Taiwán es el quinto socio comercial más importante de Alemania en Asia. Alemania es el socio comercial más importante de Taiwán en la Unión Europea, y las empresas alemanas están activas en prácticamente todos los sectores de Taiwán".

La influencia de China

Según las cifras del Gobierno alemán, China es actualmente el socio comercial más importante de Alemania, y el comercio bilateral ascendió a casi 200 mil millones de euros en 2018. El mercado chino es crítico para los fabricantes de automóviles alemanes; BMW, Daimler y Volkswagen vendieron alrededor de 5,5 millones de vehículos nuevos en 2018 y obtuvieron hasta el 50% de sus ganancias globales en China.

Cualquier país que decida reconocer un Taiwán independiente violaría el "principio de una China" de Pekín y muy probablemente incurrirá en represalias que podrían tener consecuencias económicas de gran alcance, como ser excluido del vasto mercado chino. Los funcionarios del Partido Comunista en Pekín ven a un Taiwán independiente como una amenaza para la "integridad territorial" de China.

Xi amenaza a Taiwán

En enero, el presidente chino, Xi Jinping, atrajo la preocupación internacional al pronunciar un discurso sobre Taiwán, en el que dijo: "La unificación entre los dos lados del estrecho (de Taiwán) es la gran tendencia de la historia". "No prometemos abandonar el uso de la fuerza y mantener la opción de tomar todas las medidas necesarias", dijo Xi en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, y agregó que estas "medidas" podrían usarse contra las "fuerzas externas".

Shieh dijo que, con este tipo de declaraciones, Pekín está perjudicando sus propios intereses al amenazar a Taiwán y se está ganando la simpatía y solidaridad internacional de la isla.

Una declaración simbólica para Taiwán

Durante la audiencia del lunes en Berlín, el peticionario Kreuzberg presentará sus argumentos al comité de petición, junto con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Después del debate, el comité de petición dará una recomendación al Bundestag, que luego puede optar por aceptar o rechazar lo que se solicita en la petición.

Tanto Shieh como Kreuzberg admiten que no hay posibilidad de que Alemania reconozca formalmente a Taiwán, pero esperan que la petición obligue al Gobierno alemán a defender públicamente su posición.

"Soy pragmático, Alemania no reconocerá formalmente a Taiwán, la presión del lobby empresarial sigue siendo demasiado fuerte", dijo Kreuzberg. "Pero el problema ha llegado al Bundestag. Y espero que al menos unos pocos políticos lo respalden".

