Pese a zonas de evacuación: "Ningún lugar es seguro en Gaza"

Aumentan las críticas por los ataques de Israel contra Hamás en toda la Franja de Gaza. El ejército israelí asegura que busca proteger a la población civil. No obstante, las medidas son insuficientes, según la ONU.

Desde el fin del cese del fuego, el primero de diciembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) han ampliado su ofensiva terrestre a toda la Franja de Gaza, atacando a Hamás incluso en el sur de este territorio densamente poblado.

Las Fuerzas Armadas israelíes han declarado que buscan liberar a todos los rehenes y "destruir" a Hamás, que muchos países occidentales y algunos árabes califican como una organización terrorista. El pasado siete de octubre, Hamás lanzó un ataque terrorista contra Israel, matando a más de 1.200 personas y secuestrando a casi 250, la mayoría de las cuales aún permanecen como rehenes.

No obstante, se multiplican las voces internacionales que critican la ofensiva de Israel.

Guterres: "Evitar catástrofe humanitaria"

En una carta abierta, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, exhortó a los miembros del Consejo de Seguridad a "evitar una catástrofe humanitaria", y volvió a insistir en un alto el fuego.

De acuerdo con el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre una situación que, a su parecer, "amenaza la paz mundial y la seguridad internacional".

Según cifras del Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamás, los bombardeos israelíes se han cobrado la vida de más de 15.000 personas. Las estimaciones de Israel son similares, si bien estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente.

Además, cerca de un 80 por ciento de la población de la Franja de Gaza ha sido desplazada, informa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, aumentan las voces de miembros de la OTAN que critican la estrategia israelí. El fin de semana pasado, por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, se preguntó qué significa la destrucción total de Hamás y si ésta es posible.

Con volantes, las Fuerzas Armadas de Israel buscan informar a la población civil en Gaza de las zonas de evacuación. Imagen: Abed Zagout/Andalou/picture alliance

"Zonas de evacuación" para salvar vidas

Las Fuerzas Armadas de Israel parecen estar conscientes de la necesidad de proteger a la población civil. En entrevista con el periódico británico Financial Times, un portavoz de las IDF aseguró que, en el poblado sur de Gaza, el Ejército procederá de otra manera.

El viernes pasado, las IDF lanzaron volantes para informar sobre las diferentes zonas en las que se ha dividido a la Franja de Gaza para las operaciones militares. Según el periódico israelí Haaretz, las Fuerzas Armadas alertan, a través de redes sociales y otros canales, sobre ataques inminentes, y señalan dónde la población civil puede refugiarse.

Sin embargo, agencias como UNRWA critican que eso no es suficiente para proteger a la población civil: "Ningún lugar es seguro en Gaza", escribió en la plataforma X su comisario general, Philippe Lazzarini. Además, señala UNRWA, los campamentos de refugiados están abarrotados.

Por su parte, Dina Matar, directora del Centro de Estudios Palestinos en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, en Londres, dijo a la revista Time que los mapas con las zonas de evacuación de las IDF no ayudan a salvar vidas: por un lado, es sumamente difícil orientarse en el mapa, por otro, es casi imposible abandonar una determinada zona a tiempo. Matar asegura que las alertas del Ejército israelí no llegan, o no llegan a tiempo, y que las supuestas zonas seguras están repletas.

Una cosa es evidente: la situación de la población civil palestina en la Franja de Gaza se ha agravado con la expansión de la ofensiva terrestre de Israel. Sobre todo faltan alimentos, medicamentos y agua potable.

(vt/cp)