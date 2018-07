Personalidades conmemoran en Berlín a disidente chino Liu Xiaobo

Varias personalidades asistieron a la iglesia Gethsemane en Berlín este viernes (13.07.2018) para celebrar la vida de Liu Xiaobo, el activista chino y Premio Nobel de la Paz que pasó los últimos ocho años de su vida en prisión.

Pero el servicio conmemorativo, en el primer aniversario de la muerte de Xiaobo el año pasado a los 61 años, estuvo marcado por la ausencia de su viuda Liu Xia, quien llegó a Berlín el martes después de haber sido finalmente liberada de su arresto domiciliario de cuatro años y medio.

Lea también:

Liu Xia, por fin en libertad y en Alemania

La especulación sobre la ausencia de Liu Xia fue un tema en el servicio, que atrajo a cientos de personas, mientras que un enjambre de reporteros y equipos de televisión se alineaban a lo largo de las paredes. Wolf Biermann, un veterano compositor de música de Alemania Oriental que se presentó en el servicio, no fue el único orador que sugirió que su ausencia se debió a los temores por su hermano Liu Hui, quien está en custodia en Pekín bajo fianza por una sentencia a prisión de 11 años de 2013.

Además de Biermann, uno de los artistas más famosos exiliados de la Alemania Oriental comunista, también estuvieron presente el expresidente alemán Joachim Gauck y la Premio Nobel de Literatura 2009 Herta Müller, cuyo trabajo trató sobre el régimen comunista en Rumania y quien leyó algunos de los poemas de Liu Xia.

El expresidente alemán Joachim Gauck asistió a la ceremonia

"Creo que Liu Xia es una escritora y fotógrafa que tiene mucho que ofrecer", dijo el pastor Roland Kühne a DW. "A través de la depresión que sufrió había muchas cosas que no podía expresar y espero que aquí sí pueda hacerlo", agregó.

Los chinos, amigos de Europa

Los factores económicos que reportan las luchas de los disidentes chinos se abordaron a lo largo de la noche y algunos expresaron sus temores de que la guerra comercial amenazada por Estados Unidos dejaría a la Unión Europea más dependiente de China y, por lo tanto, menos propensa a manifestar preocupaciones sobre derechos humanos.

Por otro lado, como Biermann comentó entre canciones, "si los chinos no tuvieran todo este problema con Estados Unidos en este momento, no tendrían que hacerse amigos de Europa ahora".

Herbert Wiesner, crítico literario y secretario general del Centro PEN de Alemania, dijo que los derechos humanos estaban "abandonados en las zanjas a los lados de la nueva Ruta de la Seda".

Lea también:

"Liu Xia es un regalo para el Gobierno alemán”

"Los acuerdos comerciales tienen que suceder y sabemos por qué los chinos están recurriendo a nosotros más que a los Estados Unidos, si ese tonto de Trump no lo quiere de otra manera", dijo a DW. "Pero ahora no podemos ser débiles. El comercio no puede ser lo decisivo cuando se trata de derechos humanos, no se puede limitar a si vendemos algunos Audi más. Nuestros fabricantes de automóviles no morirán de hambre".

Ian Johnson, autor ganador del Premio Pulitzer que vive en Pekín y quien también habló en la ceremonia, expresó que "el Gobierno alemán es uno de los pocos grandes gobiernos occidentales que todavía está siguiendo activamente una agenda de derechos humanos".

Johnson agregó que el servicio alentaría a la gente en China "que está luchando por una sociedad más abierta a saber que hay una iglesia llena de personas que conmemoran a Liu Xiaobo".

El periodista Ian Johnson

El sacrificio de China por Alemania Oriental

Wiesner también habló sobre la profunda conexión entre los movimientos democráticos de 1989 en China y Alemania Oriental. "Él fue uno de los partidarios de la paz en la plaza", dijo a DW. "Ayudó a muchos estudiantes a escapar, luego los militares atacaron y se volvió muy sangriento. Eso pudo haber sucedido también en Alemania, estábamos muy cerca de eso antes de la reunificación. El movimiento democrático chino hizo el sacrificio por nosotros, por así decirlo, y Liu Xiaobo fue una figura clave".

Liu Xiaobo murió de cáncer de hígado el 13 de julio de 2017, después de haber sido liberado de la última de sus cuatro penas de prisión en China unos días antes debido a la enfermedad. Había cumplido ocho de los 11 años de prisión de su condena por "subversión del poder del Estado".

Un académico y filósofo literario muy viajado que regresó a China para apoyar las protestas de la plaza de Tiananmén, Liu Xiaobo se hizo quizás más famoso en los últimos años por la Carta 08, un manifiesto de 2008 que exigía reformas democráticas pacíficas en China que fue firmado por más de 300 intelectuales chinos y activistas de los derechos civiles.

La Carta 08 incluía demandas para un poder judicial independiente, la libertad de asociación política y el fin del sistema de partido único del país. Liu Xiaobo dedicó su Premio Nobel de la Paz 2010 a las personas que murieron en la plaza Tiananmén.

Autor: Ben Knight (rrr/pana)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |