Perplejidad tras la eliminación de Alemania del Mundial

"¡Despierta!" Alexandra Popp, capitana la selección, echaba humo. Su equipo parecía desarticulado, desorganizado y acababa de ser desmantelado por una Corea del Sur magníficamente agresiva.

El equipo se adelantó pronto gracias a un comienzo impresionante. Hicieron gemir a Alemania, cuyo equipo parecía más un tierno perro salchicha que un pastor alemán hambriento.

Alemania "nunca entró en el partido"

"Es increíblemente decepcionante", declaró Popp a DW tras el partido. "Tuve la sensación en la primera parte de que no arrancábamos. Creo que después del descanso lo conseguimos, pero al final no fue suficiente. Es increíblemente triste".

Su entrenadora, Martina Voss-Tecklenburg, se hizo eco de esas sensaciones y declaró a la cadena ZDF que Alemania "nunca llegó a entrar en el partido".

Colin Bell: "Conozco Alemania al dedillo"

Tras el gol del empate de Pop, Corea del Sur anuló todo lo que Alemania le lanzó, y Eun-Son Park, delantera de 37 años reconvertida en defensa, se ganó los elogios especiales de la seleccionador de Corea del Sur, Colin Bell, por lidiar con Popp. "Por eso la traje al Mundial", explicó. "Con Eun-Son, neutralizamos esa arma".

Como jugador, Bell disputó 40 partidos con el Mainz 05 en la década de 1980, y ha pasado la mayor parte de su carrera como entrenador en Alemania, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Colin Bell, seleccionador de Corea del Sur. Imagen: Mike Egerton/empics/picture alliance

"Conozco Alemania al dedillo", afirmó. "He pasado allí la mitad de mi vida y me encanta el país. He entrenado a algunos de estos jugadores y lo han intentado todo. Pero no se puede confiar solo en balones largos al área".

Es hora de que "despierte" el fútbol alemán

De los centros que llegaron a Popp en la segunda parte, uno la encontró en posición de fuera de juego y el otro dio lugar a un remate de cabeza que salió rozando el larguero.

Por lo demás, la Alemania que irrumpió en la final de la Eurocopa 2022 en Inglaterra -gracias, sobre todo, a un cabezazo de Popp en la semifinal, antes de perder en ausencia de Popp en Wembley- no se dejó ver por ninguna parte.

O quizás sí. Tal vez sea precisamente eso lo que caracteriza a esta selección alemana: carecer de la sofisticación táctica necesaria para mezclar las cosas, cambiar de sistema y marcar la diferencia cuando realmente importa.

Y así, la que podría ser la última Copa Mundial de Popp ha terminado prematuramente.

"Realmente no puedo procesarlo. No sé qué decir. No entiendo lo que ha pasado. No tengo ni idea", declaró a la cadena de televisión ZDF inmediatamente después del pitazo final.

Antes del partido en Brisbane, Voss-Tecklenburg había dicho que Alemania "permanecería unida, ganaría unida, perdería unida".

Ahora, tras caer derrotadas en un torneo al que habían llegado como favoritas, un torneo que esperaban ganar, tienen serias preguntas que responder juntas.

Es hora, en palabras de Popp, de "despertar".

(gg/ers)