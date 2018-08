Periódicos de EE.UU. se unen contra Trump y lanzan campaña a favor de libertad de prensa

Respondiendo a una llamada del medio estadounidense The Boston Globe, más de 300 periódicos, desde grandes diarios hasta pequeños semanarios locales, se han unido este jueves (16.08.2018) para recordar a los lectores el valor de la prensa libre de Estados Unidos.

El objetivo es crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente Donald Trump, que llegó a llamar a la prensa "el enemigo del pueblo estadounidense".

El editorial del New York Times arranca con una referencia histórica, cuando en 1787, el año en que se adoptó la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió a un amigo: "Si tuviera que decidir si debemos tener un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, no dudaría en preferir lo segundo".

Un peligro para la democracia

Según el editorial, "en 2018 algunos de los ataques más dañinos provienen de funcionarios del Gobierno. Criticar a los medios de comunicación, por minimizar o exagerar las historias, por hacer algo mal, es totalmente correcto".

"Los periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro trabajo. Pero insistir en que las verdades que no te gustan son 'noticias falsas' es peligroso para la pureza de la democracia. Y llamar a los periodistas el 'enemigo del pueblo' es peligroso", añade.

Por su parte, The Boston Globe titula su editorial "Los periodistas no son los enemigos”. En el diario se lee: "Hoy día tenemos en Estados Unidos a un presidente que ha creado un mantra, según el cual, los representantes de los medios que no apoyan al cien por cien la política del actual gobierno son ‘enemigos del pueblo'… Esa es una de la muchas mentiras del presidente”.

"No somos el enemigo del pueblo"

Sustituir medios libres por uno oficial gestionado por el Estado ha sido siempre una prioridad de los regímenes corruptos al llegar al poder, agrega el Boston Globe.

"No somos el enemigo del pueblo. Somos el pueblo. No somos 'fake news'. Somos las noticias y trabajamos duro día y noche para poder informar correctamente de los hechos", añadió el Syracuse New Times, del estado de Nueva York.

No obstante, algunos medios se mostraron también críticos con esta campaña. El consevador The Wall Street Journal advirtió en un editorial publicado días antes que una acción coordinada no da la impresión de que las redacciones de los diarios sean independientes.

VT (efe, afp, dpa)

