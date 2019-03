Perú investiga a un congresista por acoso sexual a una periodista

El Ministerio Público de Perú abrió este domingo (03.03.2019) una investigación contra el congresista Yonhy Lescano, del partido centrista Acción Popular, por las denuncias de acoso sexual hacia una periodista cuya identidad no ha sido desvelada. La fiscal Katharine Borrero, de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, estará a cargo de la investigación y ya ha solicitado ya un informe al Congreso con información sobre el caso.

Lescano fue denunciado este viernes ante el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, y las congresistas Tania Parona, del bloque de izquierdas Nuevo Perú, y Paloma Noceda, también de Acción Popular, según aseguró esta última tras reunirse con la víctima. A inicios de semana, el periodista Erick Sánchez del portal de noticias 'Exitosa' publicó una serie de conversaciones de chat de la presunta agraviada con Lescano. Las conversaciones mostraban insinuaciones de tipo sexual de parte del congresista y la protesta ante ellas de la periodista, a la que, entre otras cosas, pedía que le enseñara los senos, le preguntaba si estaba sola y le decía "te voy robar la ropita".

Por su parte, Lescano negó ser el autor de las conversaciones, atribuyéndolas a un tercero que utilizó su celular. "A la persona se le comunicó oportunamente que estos mensajes habían salido de terceras personas; le expliqué y ella entendió la explicación y no sé por qué sale ahora a hacer una acusación de esta naturaleza", ha declarado Lescano ante la televisión peruana. Lescano sostiene que un miembro de su equipo de seguridad manipuló su teléfono.

"Esto es una burda patraña. Ahora han sacado ese chat, que es real. Es verdad que yo no lo he enviado, pero dejemos eso de lado. Supongamos que yo lo envié. ¿Quién comienza la conversación a las doce de la noche: 'hola amigo', ¿yo? no, fue la señora", comentó Lescano en medios locales. Varios parlamentarios han pedido que se realice una investigación rápida y que en caso de que se confirmen las acusaciones, el parlamentario sea sancionado y expulsado del partido.

Desde septiembre del año pasado el acoso sexual es delito en Perú con penas de entre 3 y 5 años de prisión para quien "vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual".

lgc (ap/efe/Comercio)

