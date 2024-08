Perú: el ballet de la esperanza

Profesora de ballet María del Carmen Silva ayuda a los niños a hacer realidad sus sueños. Imagen: DW

En la escuela de danza de Maricarmen las clases no se centran solo en la repetición de pasos, saltos o piruetas. Los niños se abren y florecen gracias a la danza.

Muchos provienen de familias muy pobres, se han visto confrontados con la criminalidad o tienen que apañarse ellos mismos la mayor parte del tiempo.



La clase de danza tiene un efecto transformador sobre ellos, gracias al entorno inspirador y benévolo de la escuela. Absorben nuevas ideas, aprenden disciplina y espíritu de grupo. Ahora tienen por delante su actuación más importante: el Gran Teatro Nacional de Lima.

Dos músicos de Alemania ayudan también en los preparativos: Javier Carbone y Frederick Winterson. La música y el ballet son de gran ayuda en la dura cotidianeidad de estos niños.

Un reportaje de Xenia Böttcher.

