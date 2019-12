El Mundo

Pentágono investigará posible contrato irregular para construcción del muro

Se auditará el contrato otorgado a la empresa Fisher Sand and Gravel Co. porque las ofertas no satisfacían los requisitos operativos y los prototipos llegaron fuera de plazo y superando el presupuesto.

La inspectoría general del Departamento de Defensa de Estados Unidos investigará posibles "influencias inapropiadas" en la adjudicación de un contrato de 400 millones de dólares para la construcción de un tramo del muro que el presidente Donald Trump planea levantar en la frontera con México. Así lo anunció este jueves (12.12.2019) Glenn A. Fine, inspector general del Pentágono, en una carta dirigida al presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, en la que le informó que se auditará el contrato otorgado a la empresa Fisher Sand and Gravel Co. con sede en Dakota del Norte. El demócrata Thompson pidió la revisión debido en parte a que las ofertas no satisfacían los requisitos operativos y los prototipos llegaron fuera de plazo y superando el presupuesto. Ver el video 02:27 Compartir 40 mil personas varadas en frontera mexicana Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3RAjd 40 mil personas varadas en frontera mexicana "En respuesta a su petición, hemos decidido iniciar una auditoría de la solicitud y adjudicación de este contrato. Estamos trabajando en la metodología de la auditoría y pronto anunciaremos la auditoría", dijo en su misiva el inspector general. Tommy Fisher, jefe de la empresa familiar, dijo el jueves que no había "nada que descubrir” en una auditoría. "Se nos dijo que ofrecimos el precio más bajo y el mejor valor”, afirmó. Fox divulgó intenciones de Fisher El muro fronterizo es una de las prioridades del presidente Donald Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir "un muro grande y hermoso” en la frontera que sería pagado por México. Según Trump, para fines de 2020 se habría construido entre 725 y 1.100 kilómetros, pero México no está pagando el muro y al 1 de noviembre se había construido 125 kilómetros. Ver el video 02:54 Compartir Migrantes ilegales en EE.UU en estado de indefensión Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3PVt1 Migrantes ilegales en EE.UU en estado de indefensión El intento de Trump de financiar el muro con dinero del Pentágono después que el Congreso le negó los fondos ha provocado movimientos de resistencia y demandas judiciales. Un juez federal sentenció esta semana que el gobierno no puede utilizar ciertos fondos del Departamento de Defensa para la barda. El 2 de diciembre la empresa Fisher ganó el contrato para construir casi 50 kilómetros de muro en Arizona. Fisher había aparecido varias veces en Fox News, el canal de noticias por cable preferido de Trump, para hablar sobre su deseo de obtener el contrato, pero la empresa tiene escasa experiencia en esa clase de construcción y le habían rechazado una propuesta anterior. gs (ap, efe) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | La frontera de EE.UU.: cuando el dolor se convierte en arte El balancín Los niños usan el balancín, se ríen y juegan juntos, como en cualquier otro patio de recreo. La única diferencia es la reja de varios metros que se eleva entre ellos. "Los niños y los adultos se dan cuenta de que una acción realizada en un lado, tiene un impacto directo en el otro", dice el artista estadounidense Ronald Rael, explicando su proyecto "Teetertotter Wall" en su perfil de Instagram.

La frontera de EE.UU.: cuando el dolor se convierte en arte "Borrando la Frontera" El proyecto de la artista mexicana Ana Teresa Fernández se titulaba "Borrando la Frontera", o "Erasing the Border", del lado estadounidense. Junto con voluntarios pintó en 2016 la barrera de color azul, haciéndola "desaparecer" ante el cielo azul.

La frontera de EE.UU.: cuando el dolor se convierte en arte "El orden se derrumba" Más de 30 artistas han inmortalizado sus obras de arte en varios puntos de la barrera, por invitación de la organización Proyecto Calle 13. El primero de ellos fue el artista Said Dokins. "El orden se derrumba" es su mensaje.

La frontera de EE.UU.: cuando el dolor se convierte en arte El pequeño "dreamer" de nueve metros El pequeño Kikito mira con curiosidad el lado estadounidense de la barrera. El artista JR es también conocido como el " Banksy francés". Un día después de la controvertida decisión del gobierno de Estados Unidos de poner fin al programa DACA para proteger a los hijos de inmigrantes ilegales (los llamados "dreamer"), desveló esta instalación de más de nueve metros de altura.

La frontera de EE.UU.: cuando el dolor se convierte en arte "Mural de la Hermandad" Con el "Mural de la Hermandad", en busca de un récord mundial: desde hace más de dos años, el artista Enrique Chiu pinta, con la ayuda de varios miles de personas, esta obra de arte de más de un kilómetro de largo. El objetivo es crear el mural más largo del mundo. "Las pinturas son mensajes de paz para la gente que cruza la frontera", dijo Chiu a la revista de arte Hyperallergic. Autor: Rebecca Küsters



DW recomienda

Audios y videos sobre el tema