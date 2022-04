Pentágono aclara: Ucrania no ha recibido aviones, solo piezas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo este miércoles (20.04.2022) que Ucrania solo ha recibido de sus aliados piezas para sus aviones, no aviones de guerra completos, con lo que corrigió su declaración anterior de que se habían entregado naves de combate.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, se retractó de su declaración del martes de que Ucrania había recibido aviones de combate de un aliado no identificado, después de semanas de especulación de que un país vecino podría proporcionar MiG-29 de fabricación rusa para fortalecer a la fuerza aérea ucraniana contra las fuerzas enviadas por Moscú.

Aunque un país no identificado ha ofrecido aviones para reforzar la lucha de Kiev contra Moscú, Ucrania "no ha recibido aviones completos de otra nación", dijo Kirby. "Me he equivocado", aseguró el portavoz sobre su afirmación del martes.

"Dicho esto, los ucranianos han recibido a través de la coordinación y la provisión de Estados Unidos suficientes piezas de repuesto y equipos adicionales de tal manera que han podido poner en funcionamiento más aviones en su flota de los que tenían incluso hace dos o tres semanas", destacó.

Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que el suministro de piezas ha permitido a Ucrania añadir a su flota de cazas activos, 20 aviones previamente inutilizables. Desde el principio de la guerra, que comenzó el 24 de febrero, Ucrania ha pedido más aviones, especialmente cazas MiG que sus pilotos saben manejar.

Tres países de la OTAN -Polonia, Bulgaria y Eslovaquia- tienen esos aviones en sus flotas. Pero la OTAN se ha mostrado cautelosa, preocupada por la posibilidad que se considere que está tomando un papel directo en la lucha contra las fuerzas de Moscú y el conflicto se expanda más allá de las fronteras de Ucrania.

Mientras tanto, el alto funcionario de defensa dijo que 14 obuses estadounidenses que Washington dijo la semana pasada que se le entregarían a Ucrania estaban llegando a la región, junto con la munición para ellos. Alrededor de 50 ucranianos están siendo entrenados afuera de Ucrania para operarlos, dijo el funcionario.

"Recibirán formación sobre el uso de los obuses y luego podrán volver a Ucrania y formar a sus colegas", dijo el funcionario. (AFP)