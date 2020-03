Pena de muerte para asesino confeso de 19 discapacitados en Japón

Un tribunal japonés dictó pena de muerte para un hombre declarado culpable del asesinato de 19 personas con discapacidad mental en 2016, una de las peores matanzas de la historia reciente del país, se informó este lunes (16.03.2020).

Satoshi Uematsu, de 30 años, había reconocido ser el autor de esta masacre con arma blanca en una residencia para discapacitados mentales en Sagamihara, un suburbio al oeste de Tokio, donde había trabajado antes.

El condenado no había negado su participación en el espeluznante ataque de 2016, uno de los peores asesinatos en masa del país, pero sus abogados lo habían declarado "no culpables", argumentando que sufría un "trastorno mental" relacionado con el consumo de drogas.

Pero el juez principal Kiyoshi Aonuma desestimó el argumento y dictaminó que Uematsu no merecía ninguna indulgencia. "Se le quitó la vida a 19 personas. Esto es profundamente grave", dijo al tribunal.

Uematsu había planeado los asesinatos y tenía "una intención extrema de matar", dijo el juez. "No hay lugar para la indulgencia".

El juez añadió que había fuertes peticiones de castigo por parte de las familias de los muertos en el ataque. "Consideramos que el acusado no tenía antecedentes y lo consideramos cuidadosamente, pero exigimos la pena de muerte", dijo el judicial.

El acusado había dicho antes del veredicto que no apelaría, cualquiera que fuera la decisión, aunque argumentó que no merecía ser ejecutado. Cuando se anunció la sentencia no mostró ninguna reacción aparente.

