Peligro de adicción en la vida cotidiana

cómo reconocerlos y cómo encontrar ayuda.

Imagen: picture-alliance/empics/Y. Mok

Películas porno: ¿pueden generar adicción?

La pornografía provoca una liberación de dopamina en el cerebro. Si ver porno se vuelve más importante que el trabajo, los contactos sociales o la relación de pareja, se ha convertido en una adicción y se aconseja iniciar una psicoterapia.

Imagen: IMAGO/xDimaberlinx

Todo el tiempo con mi teléfono celular, ¿soy adicto?

Mirar el teléfono o navegar en internet constantemente: si resultan más atractivas que el resto de la vida y se descuidan los compromisos y contactos sociales en la vida "real", podría tratarse de una adicción.

Imagen: Zacharie Scheurer/dpa/picture alliance

Redes sociales - foros con peligro de adicción

Ya no hay tiempo para comer con la familia. Se descuida la escuela. No quedan otras aficiones y el móvil incluso se lleva a la cama. Algunas personas se vuelven adictas a los "me gusta", las publicaciones y los comentarios en la red.

Imagen: DW

Lagunas mentales - ¿cómo afecta el alcohol a la memoria?

Una gran cantidad de alcohol puede provocar una laguna mental, pues el alcohol altera la memoria a largo plazo. Pero el consumo regular de alcohol también puede dañar el cerebro a largo plazo e incluso provocar demencia.

Imagen: Retamosa/Addictive/IMAGO

Correr como terapia contra la adicción

Correr como terapia ayuda contra la adicción. Disminuye las hormonas del estrés, tiene efectos antidepresivos y aporta una importante sensación de autosuperación. Reduce la sensación de necesidad y los pensamientos recurrentes en alcohol y drogas.

