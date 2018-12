Película austríaca gana Festival de Cine de Marrakech

La película austríaca "Joy", de la directora Sudabeh Mortezai, ganó este sábado (08.12.2018) la Estrella de Oro, principal premio del Festival Internacional de Cine de Marrakech, según anunció el jurado en la gala de clausura del festival.

La película cuenta la explotación que vive la joven nigeriana Joy en Viena, que se vio obligada a pagar una deuda a la persona que intervino para su tránsito a Europa. El premio de jurado lo obtuvo la película mexicana "La Camarista", de la directora Lila Avilés.

Por otra parte, el premio de mejor actriz fue para la alemana Aenne Schwarez, por su interpretación en la película "All Good", de la directora Eva Trobisch, mientras que el premio de mejor actor fue para el actor tunecino Nidhal Saadi por su papel en la película "Look At Me", del director Nejib Belkadhi.

El jurado de esta 17 edición del festival de Marrakech ha sido presidido por el cineasta neoyorquino James Gray. Tras un año suspendido (por razones financieras y organizativas), el Festival de Marrakech este año fue marcado por el homenaje al actor Robert De Niro. (EFE)