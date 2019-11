Pedro Sánchez no se arriesgará a "investidura fallida"

Pedro Sánchez no tiene intención de intentar la investidura si no cuenta con los votos para ser elegido presidente por el Congreso, y así lo hizo saber el gobierno este viernes después de que Esquerra Republicana (ERC) dijera que no tiene prisa por cerrar un pacto con los socialistas.

El Ejecutivo sigue pensando, en cualquier caso, que es posible la investidura antes de Navidad, y confía en alcanzar el acuerdo con los republicanos.

"No iremos a una investidura fallida", ha subrayado este mediodía tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, quien no obstante ha insistido en mandar un mensaje de optimismo.

Así, Celaá ha recordado que ya hay programada otra reunión entre PSOE y ERC, y "si hay nuevas citas" es que hay "nuevas oportunidades". Pero además, ha defendido el entendimiento entre ambos como la "ocasión de demostrar la apuesta por la convivencia y el respeto a la pluralidad".

La ministra portavoz hacía estas reflexiones horas después de que Esquerra advirtiese de que el acuerdo no está aún tan claro y tampoco es inminente.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó en una entrevista en TV3 que vio al PSOE "receptivo" y dispuesto a "escuchar", aunque queda "muchísimo trabajo" porque las posiciones siguen "muy alejadas", por lo que ha pedido a los socialistas movimientos "explícitos" que demuestren que van "en serio".

Villalta ha asegurado que ERC va a intentar llegar a un acuerdo pero ha advertido de que será "complejo" porque las posiciones siguen "alejadas". Además, ha recalcado que ERC no tiene "prisa" para cerrar un pacto. "Esto no va de días", advirtió. (efe)

