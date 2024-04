Peces sierra están dando vueltas hasta morir en Florida

Las autoridades aún no identifican la causa de las muertes de peces sierra en Florida. Las necropsias no mostraron patógenos, infecciones, bajos niveles de oxígeno ni contaminantes.

Los peces sierra peine (Pristis pectinata), criaturas marinas en peligro de extinción que prácticamente no han cambiado desde hace millones de años, están mostrando un comportamiento errático y muriendo en cantidades inusuales en aguas de Florida.

Las agencias federales y estatales de protección de la fauna están iniciando un esfuerzo de rescate y rehabilitación de peces sierra para averiguar por qué. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lo anunció a finales de marzo. Un reciente comunicado de prensa de la NOAA calificó el esfuerzo como algo sin precedentes.

"Si se presenta la oportunidad, éste sería el primer intento de rescatar y rehabilitar peces sierra peine en su hábitat natural", declaró Adam Brame, coordinador de recuperación de peces sierra de NOAA Fisheries.

Se reduce el hábitat de los peces sierra

Los peces sierra, emparentados con las rayas, las noriegas y los tiburones, deben su nombre a su hocico alargado y plano que contiene una hilera de dientes a cada lado. Pueden vivir décadas y crecer bastante, algunos hasta 5 metros.

Antes se encontraban a lo largo de todo el Golfo de México y el sur de la costa atlántica de EE. UU., pero ahora se encuentran principalmente en el suroeste de Florida y en la cadena de islas de los Cayos a medida que su hábitat se reduce. Una especie afín se encuentra en las costas de Australia.

"Evento de mortalidad inusual"

Desde finales de enero, las autoridades de vida silvestre del estado han estado documentando lo que denominan un "evento de mortalidad inusual" que ha afectado a unos 109 peces sierra y ha matado al menos a 28 de ellos. Se ha informado de comportamientos anómalos, como peces que dan vueltas o giran en el agua.

Según Live Science, los peces sierra dan vueltas erráticas en aguas poco profundas, lo que provoca que queden varados y mueran. Según los científicos, este "comportamiento anómalo de los peces" no tiene explicación.

También parecen haberse visto afectadas otras especies de peces. "Sospechamos que la mortalidad total es mayor, ya que los peces sierra tienen una flotabilidad negativa y, por tanto, es improbable que floten tras la muerte", dijo Brame.

Las autoridades no han aislado la causa. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission informó de que las necropsias de los peces sierra no han revelado ningún patógeno o infección bacteriana, ni problemas de bajos niveles de oxígeno en el agua o contaminantes como productos químicos, o marea roja tóxica. Continúan los análisis del agua.

Tampoco está claro si las muertes y los comportamientos extraños están relacionados con una prolongada ola de calor estival en aguas de Florida que, según los expertos, fue provocada por el cambio climático. Las aguas sobrecalentadas causaron otros daños marinos, como el blanqueamiento del coral y la muerte de otras especies oceánicas.

No está confirmado si la ola de calor en Florida, atribuida al cambio climático, relaciona las muertes de peces y comportamientos extraños con el sobrecalentamiento del agua que también afectó corales y otras especies marinas. Imagen: Doug Perrine/Nature Picture Library/IMAGO

Gran impacto en la población de peces sierra

Las agencias de vida salvaje están trabajando con tres organizaciones que rehabilitarán a los peces sierra que sean rescatados. Una de ellas, Mote Marine Laboratory and Aquarium, dijo en un comunicado de prensa que incluso un número relativamente pequeño de muertes de peces sierra podría tener un gran impacto en la población, catalogada en peligro de extinción desde 2003.

"Disponemos de instalaciones de cuarentena preparadas para acoger a los peces sierra rescatados, donde estarían bajo observación de personal cualificado con arreglo a directrices específicas de cuidado y liberación", dijo Kathryn Flowers, investigadora postdoctoral de Mote y científica principal en el asunto de los peces sierra. "Los intentos de resolver este misterio requieren una sólida colaboración".

Según Brame, el esfuerzo depende de los avisos y avistamientos por parte del público de peces sierra muertos o en peligro para que los rescatadores sepan dónde buscarlos.

En los últimos años, los manatíes amenazados también han sufrido una importante mortandad en aguas de Florida, ya que la contaminación ha acabado con gran parte de su fuente de alimento.

Funcionarios estatales y federales alimentaron con toneladas de lechuga a los manatíes que se reunían en invierno frente a una central eléctrica durante dos años, y el número de manatíes ha repuntado un poco, con 555 muertes registradas en 2023 frente al récord de 1.100 en 2021.

FEW (AP, NOAA, Mote Marine Laboratory and Aquarium, Live Science)