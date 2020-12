Paul McCartney promete vacunarse y lanza nuevo álbum

La vida de John Lennon en canciones

"Please Please Me"

Con Pete Best en la batería, la banda viajó a Hamburgo para una estancia de 48 días. En Alemania, los músicos británicos conocieron la actitud liberal de esta ciudad puerto y experimentaron con drogas. "Nací en Liverpool, pero crecí en Hamburgo", dijo Lennon. Después de regresar escribió "Please Please Me", el tema de su primer álbum.