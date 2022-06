"Paul": inusuales fotos de Paul McCartney en su 80 cumpleaños

Paul y los otros tres

Harry Benson no estaba nada emocionado cuando le encargaron fotografiar a los Beatles en París, a principios de 1964. Pero el viaje le cambió la vida. Llegó a conocer a los "Fab Four" y enseguida se dio cuenta: una foto de los Beatles sin Paul McCartney no funciona. "Para mí, Paul era el Beatle más fotogénico", dice Benson. Como aquí en el piano, en un hotel de París en ese año.