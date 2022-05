En las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se eligen a los partidos que estarán habilitados a presentarse a elecciones nacionales y la lista de candidatos que representará a cada partido.

Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se crearon en Argentina en 2009, tras aprobarse la ley Electoral Nº 26.571. Según esa ley, los partidos habilitados son los que obtienen al menos el 1,5 por ciento de los votos. -Son primarias porque, en lugar de definirse cargos, primero se determinan las candidaturas oficiales. -Son abiertas porque todos los ciudadanos participan en la selección de candidatos, estén o no afiliados en algún partido político. -Son simultáneas porque todos los precandidatos por las distintas posiciones dirimen su postulación para la elección general en simultáneo la misma fecha y en el mismo acto eleccionario. - Son obligatorias para todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años a la fecha de la elección nacional y para todos los partidos y alianzas que pretendan competir en las elecciones nacionales aún para aquellos que presentan una única lista de precandidatos. Adicionalmente, el voto en las primarias es voluntario para los mayores de 70 años y para los jóvenes desde los 16 a los 18 años; no obstante, la justicia electoral de algunas provincias —como Córdoba y Tucumán— no lo permite en el caso de los jóvenes.