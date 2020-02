Pasajero argentino da positivo al nuevo coronavirus en crucero en Japón

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas?

Demasiado lento para un virus

Por el contrario, el debilitado sector de tecnología médica de Siemens no espera una mayor venta en sus máquinas de rayos X y tomografía. "No sobrestimaría la oportunidad a corto plazo de hacer negocios con eso (el virus). No funciona tan rápido", dijo Bernd Montag, director general de Siemens Healthineers. "Un virus avanza y desaparece mucho más rápido", agregó.