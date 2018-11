Partidos del Gobierno alemán buscan una nueva dirección

Los dos partidos gubernamentales de Alemania celebraron reuniones este domingo (04.11.1984) en Berlín sobre el futuro de su liderazgo después de una semana dramática en la que Angela Merkel anunció que pronto renunciaría a ser líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y no disputaría otra elección como candidata a canciller.

El comité directivo de la CDU dedicará dos días para establecer cómo será la carrera que dará con el sucesor de Merkel. Es probable que los 12 candidatos actuales presenten sus casos en una serie de conferencias regionales para miembros del partido durante las próximas semanas.

Las principales figuras del partido estuvieron previsiblemente herméticas cuando entraron a su sede a través de un callejón de reporteros. No obstante, concordaron en que un principio era vital: aunque solo alrededor de 1.000 delegados regionales podrán votar en la decisiva conferencia del partido en Hamburgo el 8 de diciembre, la opinión de los miembros de la base del partido será escuchada.

"Este es un proceso que la CDU no ha experimentado durante mucho tiempo, y le hará bien al partido", dijo Armin Laschet, uno de sus líderes, quien, como primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia (NRW), tiene una responsabilidad particular en el debate actual.

Otro líder de la CDU, Thomas Strobl, dijo que la decisión de Merkel de renunciar le había dado al partido una "gran oportunidad" y que esperaba un debate animado en los próximos días y semanas. El partido debe "ser muy sensible a lo que piensa la gente de este país y atraerlos al proceso", dijo Strobl a la agencia de noticias dpa.

Posibles candidatos para suceder a Merkel: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz y Jens Spahn

La carrera post-Merkel

Dos de los tres candidatos principales para suceder a Merkel, Jens Spahn y Friedrich Merz, son del estado de Laschet, lo que significa que su respaldo podría tener mucha influencia entre sus delegados estatales, y dado que la CDU de NRW es, por mucho, la delegación regional más grande, su opinión podría influir mucho en la disputa.Naturalmente, aún no ha manifestado por cuál se inclinará.

Mientras tanto, la tercera candidata, Annegret Kramp-Karrenbauer, ya pasó los últimos meses en lo que ella denominó una "gira de escucha" de las bases del partido. La secretaria general de la CDU y ex primera ministra de Sarre es considerada la más cercana a Merkel tanto a nivel personal como político, mientras que Spahn y Merz son más conservadores.

Spahn, en particular, parece querer trazar un rumbo hacia la derecha populista. El domingo, en una entrevista con el periódico Welt am Sonntag, el ministro de salud de 38 años sugirió que Alemania debería distanciarse del pacto migratorio de las Naciones Unidas, una particular preocupación entre votantes de extrema derecha.

"Lo importante es que Alemania mantenga su poder soberano para controlar, dirigir y limitar la migración", dijo. Del mismo modo, Spahn aseguró que el partido necesitaba "diferenciarse" de sus socios actuales de coalición, los socialdemócratas. "Nuestra imagen de la humanidad y la sociedad es fundamentalmente diferente a la de la socialdemocracia", añadió.

Crisis socialdemócrata

Los últimos sondeos de opinión muestran que el panorama político alemán continúa cambiando. Los demócratacristianos de centro-derecha y los socialdemócratas de centro-izquierda (SPD), que han dominado la política alemana durante décadas y han formado al Gobierno alemán durante los últimos cinco años, están perdiendo terreno frente a partidos con una ideología más abierta y con menos reputación de tener pragmatismo estratégico.

Según un sondeo de Forsa publicado este fin de semana, la CDU obtiene un 27 por ciento de apoyo, incluso menos que el 33 por ciento alcanzado en las últimas elecciones nacionales, seguido de cerca por Los Verdes con un 24 por ciento, un récord para el partido ambientalista liberal. Mientras tanto, los socios de coalición de la CDU, los socialdemócratas, continúan luchando: según el sondeo, el SPD solo obtiene un 13 por ciento, al mismo nivel que el partido populista de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Los socialdemócratas están atrapados en una crisis existencial sobre su identidad política después de los recientes desastres en las elecciones regionales en Baviera y Hesse.

Así, el ala izquierda del SPD está haciendo todo lo posible para arrastrar al partido más cerca a sus bases y advertir en contra de la continua asfixia debida a la coalición con la CDU. En un documento interno filtrado a la emisora pública ARD, el diputado Ralf Stegner dijo que el partido no debería comprometerse con la gran coalición "a cualquier precio".

El documento de Stegner estableció una nueva reforma del sistema de bienestar social que pondría fin al modelo conocido como Hartz IV, que el propio SPD introdujo bajo el canciller Gerhard Schröder, e implementaría una nueva seguridad social mínima sin sanciones, conocida como renta básica solidaria.

(few/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |