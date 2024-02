Parlamento Europeo no reconocerá las elecciones sin Machado

El Parlamento Europeo condenó este jueves (08.02.2024) la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado en Venezuela, y advirtió que no reconocerá "las elecciones ni los resultados electorales" de este año si el régimen chavista no permite su candidatura.

El texto de la resolución no vinculante también sostuvo que la UE "no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral a Venezuela" si no se cumplen determinadas condiciones.

Esta negativa debe mantenerse "hasta que se le permita a María Corina Machado participar en las elecciones". El documento "condena enérgicamente los intentos de inhabilitar a la candidata presidencial de la oposición democrática el régimen, María Corina Machado".

Candidata favorita de la oposición venezolana, Machado fue inhabilitada por un plazo de 15 años para ocupar cargos públicos en un fallo ratificado a finales de enero por el Tribunal Supremo de Justicia (STJ) de Venezuela.

El gobierno y representantes de la oposición mantuvieron en 2023 reuniones en Barbados y alcanzaron un acuerdo político para realizar elecciones presidenciales en "el segundo semestre del año 2024".

El primer artículo de ese acuerdo reconoce el derecho de las partes a "seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre".

El 23 de octubre, Machado logró una victoria arrasadora en las primarias opositoras, pero en junio había sido inhabilitada por 15 años por la Contraloría, a raíz de supuestos actos de corrupción durante el período en que Juan Guaidó fue reconocido por diversos países como presidente legítimo de Venezuela.

afp/efe /rr