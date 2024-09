En el rugby en silla de ruedas, los jugadores no son necesariamente muy considerados. El reglamento no permite el contacto físico, pero sí las colisiones entre sillas de ruedas. Hombres y mujeres compiten en equipos mixtos. No suele haber jugadas sucias, pero las volcaduras -como el que se ve en la foto, en un partido entre Alemania y Estados Unidos- forman parte del juego.