Papa Francisco anuncia que se vacunará “la semana que viene”

El líder de la Iglesia católica, el papa Francisco, dijo este sábado (09.01.2021) que se vacunará contra el SARS-CoV-2 "la semana que viene” y expresó su sorpresa por el "negacionismo suicida” de quienes se oponen a la inoculación para frenar el avance de la pandemia. Las declaraciones se conocieron gracias a un adelanto de una entrevista que el religioso dio a la cadena Canale 5.

"La semana que viene empezaremos a hacerlo (vacunarse), ya tengo mi cita", dijo Jorge Mario Bergoglio. "Hay que hacerlo", insistió el pontífice argentino, para quien "hay un negacionismo suicida que no consigo explicar". "Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros", explicó en esa entrevista.

Previsiblemente, el papa será inyectado con el preparado de Pfizer-BioNTech, el único que ha sido aprobado en la Unión Europea hasta la fecha, y cuyas dosis ya llegaron a Roma. "Cuando yo era chico, me acuerdo de la epidemia de la poliomielitis, a causa de la cual muchos niños quedaron paralizados y todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna (...) Cuando llegó la vacuna la daban con azúcar", recordó Francisco.

No entiende a los antivacunas

El religioso rememoró que "crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello... vacunas que se daban a los niños”. El éxito de la inoculación contra varias enfermedades debería ser su mejor carta de presentación. Por eso mismo, Francisco dice no saber "por qué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa', pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, ¿por qué no hacerlo?", se preguntó.

En la misma entrevista, el papa se declaró "estupefacto" por las escenas de violencia que se vieron en el Capitolio de Washington. "Me quedé estupefacto porque se trata de un pueblo tan disciplinado en la democracia", expresó. Incluso en "los ambientes más evolucionados siempre hay algo que no funciona", hay personas "que toman un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común", comentó.

Francisco, de 84 años, fue operado de un pulmón cuando joven, lo que podría hacerlo más vulnerable a un potencial desarrollo de COVID-19. La entrevista completa será divulgada el domingo por la noche.

DZC (AFP, Reuters)