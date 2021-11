Papa ante la COP26: “El tiempo se está acabando”

El Vaticano publicó este jueves (11.11.2021) una carta del papa Francisco dirigida a la comunidad internacional reunida en la COP26 en Glasgow (Escocia), en la que hace un llamado a no perder esta oportunidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático, pues "el tiempo se está acabando”. Asimismo, Jorge Mario Bergoglio lamentaba no haber podido asistir en forma personal al encuentro.

Francisco aseguró que la cumbre, que termina formalmente el viernes, está "destinada a abordar una de las grandes cuestiones morales de nuestro tiempo: la preservación de la creación de Dios". Y agregó: "Imploremos los dones de sabiduría y fuerza de Dios a los encargados de guiar a la comunidad internacional para que afronten este grave desafío con decisiones concretas inspiradas en la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras".

La misiva, escrita en inglés, asegura que "el tiempo se está acabando, esta oportunidad no debe desperdiciarse, para que no tengamos que enfrentarnos al juicio de Dios por no haber sido fieles administradores del mundo que nos ha confiado". A fines de octubre, en un discurso difundido por la BBC, Francisco recordó a "quienes toman las decisiones políticas que están llamados de urgencia a brindar respuestas eficaces a la crisis ecológica actual".

Acuerdo entre China y Estados Unidos

El pedido de Francisco fue lanzado después de que Estados Unidos y China, los principales emisores de gases de efecto invernadero, cerca del 40 por ciento del total mundial, anunciaran el miércoles un acuerdo conjunto para reforzar la lucha contra el cambio climático en la próxima década. El anuncio alentó las esperanzas para que los países tomen nuevos y drásticos compromisos.

Francisco ha realizado varios llamados para advertir la seriedad de la crisis climática. En uno de ellos pidió escuchar a los jóvenes "porque el pasado nos ha demostrado que son nuestros hijos, sobre todo, los que han comprendido la escala y la enormidad de los retos a los que se enfrenta la sociedad, especialmente la crisis climática".

DZC (EFE, AFP)