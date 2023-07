¡Pantanos por el futuro! - Los pantanos al rescate del clima

Almacenan una gran cantidad de carbono y son capaces de eliminar el dañino CO₂. Sin embargo, continúan siendo destruidos en todo el mundo.

Imagen: ZDF

En Finlandia, los pantanos se drenan para extraer turba y generar energía a partir de ella. Los resultados son dramáticos: menos de la mitad de todos los humedales finlandeses siguen intactos. La organización Snowchange fue fundada por el climatólogo Tero Mustonen para proteger y salvar a los pantanos. Junto con los residentes de su ciudad presentó una demanda contra el proveedor de energía responsable de la destrucción del humedal de Linnunsuo. Entre tanto, el grupo de Mustonen trabaja para restaurar y salvar biotopos en todo el mundo.

Imagen: ZDF

Greta Gaudig y Sabine Wichmann también apuestan por revivir las ciénagas. En el Centro de Pantanos Greifswald, ambas investigan plantas que se pueden cultivar en humedales y usar comercialmente, una técnica conocida como paludicultura. Gaudig y Wichmann quieren volver a humedecer pantanos que en el pasado fueron drenados para la agricultura. "Tenemos que convencer a los agricultores", explica la economista de paisajes, Sabine Wichmann, "después de todo, tienen que invertir para poder seguir viviendo de sus tierras”.

Imagen: ZDF

En el Bosque Experimental Marcell del estado estadounidense de Minnesota, se realiza uno de los experimentos climáticos más extensos y costosos jamás realizados. El cofundador, Randy Kolka, colabora aquí con científicos de todo el mundo. Juntos investigan escenarios que muestran la interacción de los pantanos con el calentamiento global. Sus hallazgos se incorporan a los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, teniendo así influencia en quienes toman decisiones políticas.

