Pandemia silenciosa: coronavirus causó depresión y ansiedad principalmente a mujeres y jóvenes

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The Lancet, en números generales se calcula que la otra pandemia, la de la salud mental, aumento en 129 millones de casos estos trastornos durante 2020, lo que representa un crecimiento del 25%.

La investigación, bajo el título Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic y realizada entre enero de 2020 y 2021, señala que se produjeron 53,2 millones de casos más de depresión severa (lo que supone un incremento de un 27,6%) y 76,2 millones de ansiedad (un 25% más), y apunta a las mujeres y a los jóvenes como los principales afectados.

Comparación con y sin pandemia

Asimismo, la investigación hace una comparación con los casos que se habrían dado si no hubiese existido la pandemia y calcula la diferencia.

Así, la aproximación sugiere 193 millones de casos de trastorno depresivo severo (2.471 casos por 100.000 habitantes) en todo el mundo sin pandemia en 2020. Condicionado por ella, el análisis revela que hubo hasta 246 millones de casos (3.153 por 100.000 habitantes), un incremento del 28%. Más de 35 millones se dieron en mujeres.

Con la ansiedad las cifras son aún mayores. Las estimaciones del modelo sugieren que se habrían dado 298 millones de casos de trastornos de ansiedad (3.825 por cada 100.000 habitantes) a nivel mundial en 2020 sin pandemia. Sin embargo, pudo haber unos 374 millones de casos (4.802 por 100.000) durante 2020, un 26%. De nuevo, casi 52 millones de los casos adicionales fueron en mujeres.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

Por su parte, Alize Ferrari, coautora del estudio y líder del grupo de investigación de enfermedades mentales del Queensland Centre for Mental Health Research, subraya que la pandemia "ha exacerbado las desigualdades que existían". "Los cuidados y las responsabilidades domésticas siguen recayendo en las mujeres y además sufren violencia de género, también incrementada en varias etapas de la pandemia", afirma.

En cuanto al impacto en los más jóvenes, la investigadora vincula el malestar con el cierre de las escuelas y las restricciones que han limitado la interacción social entre adolescentes. "Eso combinado por el incremento del riesgo de desempleo", añade. La prevalencia adicional se ha dado sobre todo en los jóvenes de entre 20 y 24 años, según el estudio.

Países y regiones más afectadas

La distribución de estos padecimientos en el mundo tampoco es homogénea. La investigación concluye que las peores cifras en trastornos depresivos y ansiosos se dan en los países con mayores tasas de infección y más restricciones al movimiento de la población.

El sur y oeste de Latinoamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina); Centroamérica y el sur de Estados Unidos; también Egipto o Irán en el este o la República de Sudáfrica han visto crecer la prevalencia de estos trastornos más de un 36% entre su población.

Estos datos geográficos hay que tomarlos con cautela, anticipan, porque no se dispone de los mismos estudios en todas las zonas del mundo.

ee (eldiario/The Lancet)