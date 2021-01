Pandemia altera el calendario del Mundial de Fórmula Uno en 2021

La organización del Mundial de Fórmula Uno ha desvelado este martes (12.01.2021) el calendario para la temporada 2021, que deja el Gran Premio de Baréin como cita inaugural de la temporada el 28 de marzo y retrasa Australia al 21 de noviembre.

La Fórmula Uno ha explicado en un comunicado que la evolución de la pandemia no permitirá comenzar la temporada en Melbourne, como era habitual, aunque el gran circo del automovilismo sí tiene previsto visitar Australia en 2021. En el caso del Gran Premio de China, está sujeto a una fecha por determinar y el circuito de Imola (Italia) entró en el calendario como segunda fecha del Mundial 2021.

Todavía está pendiente de confirmar el escenario de la prueba del 2 de mayo, una semana antes del Gran Premio de España, que volverá a disputarse en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Tras estos cambios, el número de carreras previstas para la temporada 2021 se mantiene en 23. La temporada comenzará una semana más tarde de lo planeado en Baréin y concluirá en Abu Dabi el 12 de diciembre, con la previsión de que pueda haber público en algunas carreras.

Hasta el momento, así luce el calendario de la Fórmula Uno para este año:

March 28 - Baréin, Sakhir

April 18 - Italy, Imola

May 2 - To be confirmed

May 9 - Spain, Barcelona

May 23 - Monaco

June 6 - Azerbaijan, Baku

June 13 - Canada, Montreal

June 27 - France, Le Castellet

July 4 - Austria, Spielberg

July 18 - Britain, Silverstone

Aug 1 - Hungary, Budapest

Aug 29 - Belgium, Spa-Francorchamps

Sept 5 - Netherlands, Zandvoort

Sept 12 - Italy, Monza

Sept 26 - Russia, Sochi

Oct 3 - Singapore

Oct 10 - Japan, Suzuka

Oct 24 - United States, Austin

Oct 31 - Mexico, Mexico City

Nov. 7 - Brazil, Sao Paulo

Nov 21 - Australia, Melbourne

Dec. 5 - Saudi Arabia, Jeddah

Dec. 12 - Abu Dhabi, Yas Marina

ee (afp/reuters/efe)