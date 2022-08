Paisaje, vino y música: el Festival de Rheingau

Velada colombiana

¡Todos a bailar! En la Velada Colombiana, Cultura.21 se encuentra con jóvenes apasionados para quienes la música significa una nueva perspectiva en la vida. Uno de los mejores conciertos de la serie "Next Generation".







Mozart: el eterno secreto

Cuando lo sencillo es lo más difícil, a menudo se trata de Mozart. Acompañamos a músicos que se plantean la insondable cuestión de qué hace tan especial la música del legendario compositor y por qué encaja tan bien con el Festival de Rheingau.







Una charla con la gran violinista Julia Fischer

Julia Fischer toca en el Festival de Música de Rheingau desde hace más de 20 años. Habla con Cultura.21 sobre la intimidad de la música de cámara, sobre su carrera artística y sobre sus años como niña prodigio.



