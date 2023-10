Pacheco obtiene el primer oro para Perú en los Panamericanos

Repitiendo el triunfo de Lima 2019, el peruano Christian Pacheco se quedó con la victoria este domingo (22.10.2023) en el maratón masculino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde la mexicana Citlali Cristian Moscote triunfó en la carrera femenina y Florencia Borelli logró la primera medalla para Argentina en la prueba.

Pacheco, que no pudo preparar la carrera al 100 por ciento por un fuerte accidente casero, le brindó el primer oro a Perú en los Juegos Panamericanos organizados por Chile con una victoria en 2 horas 11 minutos 14 segundos. El chileno Hugo Catrileo (2:12:07) logró la plata y el también peruano Luis Fernando Ostos (2:12:34) el bronce en esta prueba celebrada en una fría mañana por las calles del centro de la capital chilena.

El vencedor es originario de Huancayo, tiene 30 años y había renunciado a participar en agosto en el Mundial de Budapest para priorizar la defensa de su histórico triunfo en los Panamericanos de Lima, donde fijó el nuevo récord del evento en 2:09:31. Es, además, junto al brasileño Vanderlei Lima -ganador de las ediciones de 1999 y 2003-, el segundo bicampeón de la exigente prueba.

Dramática final femenina

El objetivo de Pacheco estuvo a poco de truncarse hace un mes, cuando cayó por las escaleras de su casa. "Mi rodilla se abrió y me pusieron como ocho puntos", explicó a la AFP. "No entrené por unos días y ya no pensaba que iba a venir a los Juegos. Gracias a Dios, con terapia empecé a mejorar rápido y las dos últimas dos semanas pude entrenar mejor".

Catrileo, por su parte, logró su mejor marca personal y, además, subió a Chile por primera vez en el podio del maratón panamericano.

El maratón femenino, en tanto, tuvo un dramático desenlace con el adelantamiento final de la mexicana Citlali Cristian Moscote a la argentina Florencia Borelli, que había sido líder durante gran parte de los 42,195 kilómetros de carrera. En los últimos kilómetros, la atleta de Mar de Plata frenó el ritmo drásticamente y su rival mexicana no lo desaprovechó.

Moscote, de 28 años, se impuso con un tiempo de 2 horas 27 minutos 12 segundos y ratificó su condición de favorita tras su brillante cuarto puesto en el pasado maratón de Sevilla. Por su parte Borelli (2:27:29) logró la primera medalla de Argentina en un maratón femenino panamericano.

DZC (AFP, EFE)