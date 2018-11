Pía Castro es periodista y presentadora de Deutsche Welle. Nació en Buenos Aires, Argentina, y llegó a Alemania en los años 90. La magnitud política de la caída del Muro fue la causa que la sedujo a trasladarse a Berlín.



"¡Aquí Estoy!" es su propio programa de entrevistas y una de las marcas registradas de Deutsche Welle en español. En un espacio de media hora, Pía Castro conversa con latinoamericanos que pasan por Alemania y Europa, y también con europeos que viven experiencias clave en América Latina.



Por "¡Aquí Estoy!" han pasado grandes figuras del cine, la literatura, de la música y el arte, así como políticos destacados. Sus entrevistados tienden puentes entre culturas y continentes.

Pía ha sido nominada dos veces en 2015 y 2016 como "Best show woman of the year" por AIB en Londres.

Como presentadora de DW noticias, conduce desde los estudios en Berlín diversas coberturas internacionales. Lleva más de quince años ejerciendo el periodismo, carrera que amplió en Estados Unidos en la corresponsalía de DW en Washington. Allí cubrió la Guerra de Irak en 2003 y acompañó la reelección de George W. Bush en las elecciones presidenciales de 2004. También informó sobre parte de la campaña de reelección de Barack Obama.

Durante más de siete años presentó en la capital alemana el programa de radio matutino "Desayunando” en la radio berlinesa RBB, convirtiéndose en la "voz con acento latino” en Europa. Sus entrevistas y reportajes sobre música latinoamericana han sentado un precedente en Alemania. Pía fue también una de las primeras presentadoras mujeres en deportes para Latinoamérica. El fútbol es siempre un gran tema.

Y si no la ven frente a las cámaras, la encuentran caminando con su marido y sus dos hijos (13 y 8) por las calles de Berlín.