Ouka, el perro volador de los Alpes

El francés Adrien Nisan y su perro Ouka tienen una afición fuera de lo común: este tándem amo-perro vuela en parapente sobre los Alpes franceses. Si el tiempo lo permite, lo hacen una vez a la semana.

Big Ben - los secretos del reloj más famoso de Londres

El reloj del Parlamento británico es parte del skyline londinense. Todos lo conocen con el nombre de Big Ben, aunque solo una de sus cinco campanas se llama así. Aquí les mostramos otras curiosidades de la icónica Torre Elizabeth.





Corsés a medida de Tonia Merz

La diseñadora de moda Tonia Merz cuenta entre sus clientes al grupo alemán Rammstein y a la cantante Katy Perry. Tanto hombres como mujeres usan sus corsés para estilizar su cintura.







Zürcher Geschnetzeltes, un clásico suizo

La ternera, las setas y la nata le prestan al Zürcher Geschnetzeltes su sabor característico y su consistencia cremosa. En Suiza, este plato clásico está en el menú de casi todos los restaurantes.





Entre fiordos y montañas: el tren Flåm en Noruega

Uno de los recorridos en tren más hermosos de Europa nos conduce entre cascadas, montañas y fiordos. En nuestra serie Compartimento con vistas, Axel Primavesi nos lleva de excursión por Noruega.



