Otro diputado alemán cobró comisiones en las compras de tapabocas

El diputado conservador alemán Nikolas Löbel anunció este domingo (07.03.2021) que abandonará la política tras reconocer que cobró de una empresa por recomendar sus mascarillas sanitarias a instancias públicas del país. Se trata del segundo político conservador en Alemania en pocos días que dimite por el mismo motivo, después del caso de Georg Nüßlein (CSU).

Ambos políticos anunciaron que no se presentarían a las próximas elecciones de septiembre. Para el jefe de la CSU, Markus Söder, no es suficiente con que no se presenten a la reelección al Bundestag. "No se debe tolerar que los representantes del pueblo conviertan la crisis en negocio", tuiteó el ministro presidente de Baviera. "Es incompatible con los valores fundamentales del partido", añadió.

El secretario general de la CDU, Paul Ziemiak, tachó en Twitter de "profundamente inmoral" que parlamentarios "se hayan enriquecido con el aprovisionamiento de mascarillas en la peor crisis desde la II Guerra Mundial". La oficina del político de la Unión Cristianodemócrata (CDU) comunicó que Löbel, de 34 años, abandonará inmediatamente el grupo parlamentario de su formación en el Bundestag (cámara baja), dejará su escaño a finales de agosto (cuando acaba su mandato) y no se presentará a las elecciones generales de septiembre.

"Ser miembro del Bundestag y poder representar allí a mi ciudad Mannheim es un gran honor y una obligación moral especial. He violado esto con mi actuación y por eso quiero disculparme ante todos los ciudadanos de este país", aseguró en un comunicado Löbel. Según el semanario "Der Spiegel", que destapó el caso, Löbel ha confirmado que cobró 250.000 euros tras mediar en un pedido de mascarillas. (efe/dpa)