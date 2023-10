“El marrón como identidad política fue una invención de nuestro colectivo”, explica Ana Clara Moncada (foto), del espacio "Identidad Marrón". Antes se reconocía “lo negro” y “la blanquitud”, así como a las comunidades originarias, pero para mencionar a quienes somos indígeno-descendientes, urbanos, profesionales o no, con vínculos ancestrales o no, no existía un término específico”, puntualiza.