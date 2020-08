OTAN rechaza acusación de refuerzo en la frontera bielorrusa

La OTAN desmintió este sábado (23.08.2020) por la noche que haya reforzado su presencia en las fronteras de Bielorrusia y aseguró que todas las afirmaciones en ese sentido no tienen "ningún fundamento", tras las acusaciones el sábado del presidente bielorruso, Alexandre Lukashenko.

"Cualquiera afirmación sobre un refuerzo de la OTAN en las fronteras con Bielorrusia no tiene fundamento. Como ya lo habíamos dicho claramente, la OTAN no representa ninguna amenaza para Bielorrusia o cualquier otro país y no se reforzó militarmente en la región", afirmó la portavoz Oana Lungescu en un breve comunicado.

"Nuestra postura es estrictamente defensiva", recalcó, y agregó que permanecen "vigilantes, preparados para disuadir cualquier agresión y defender a nuestros aliados". Además, la portavoz instó de forma específica a Minsk a "demostrar total respeto por los derechos fundamentales".

Apoyo militar a una "presidenta alternativa"

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó este sábado a países occidentales de brindar apoyo militar a una "presidenta alternativa" de Bielorrusia, en alusión a la líder de la oposición unificada exiliada en Lituania, Svetlana Tijanóvskaya.

"El apoyo militar es evidente, trasladan las tropas de la OTAN hacia nuestras fronteras", dijo el mandatario.

Esta semana Lukashenko ordenó a las fuerzas de seguridad del país a reforzar la vigilancia en la frontera con "especial atención" a los desplazamientos de las tropas de la OTAN en las vecinas Polonia y Lituania, cuyos Gobiernos respaldan a la oposición bielorrusa en su demanda de nuevas elecciones en el país.

FEW (AFP, EFE)

